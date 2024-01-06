港男嘆恒指高低決定下午茶地點　14000點食茶記3層HighTea超爆笑

香港地搵食艱難，不少人都會選擇投資股票、基金等。近日，就有位港男在社交平台幽默比喻恒指高低起伏時，生活質素都有所分別。就連歎下午茶都有如此大分別，但竟然這間下午茶比半島酒店更吸引？



Facebook社群「香港茶餐廳及美食關注組」相片

近日，一位港男在Facebook社群「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，他笑稱「我在恒指3萬3與萬4時，下午茶嘅分別」分別發佈了在尖沙咀半島酒店的下午茶套餐和梅窩的麥生記茶餐廳下午茶。但出奇的是茶餐廳下午茶套餐賣相絕不遜色，雖然是茶餐廳茶式，但居然都有三層的擺盤，再用鐡架固定，完全是港女至愛的打卡擺盤。

港男指在恒指3萬3時，進食的尖沙咀半島酒店下午茶套餐是價值約＄528港元一位，每人最低消費＄350港元，再另外收取加一服務費。餐點上有零陵香豆朱古力忌廉英式雜餅、煙燻三文魚三文治、英式烘葡萄乾鬆餅等。除了豪華的餐點，還有現場音樂表演，極致的享受。

相反，港男指在恒指1萬4時，進食的梅窩麥生記茶餐廳下午茶則只需＄156港元。餐點分為三層，第一層是幾個玻璃樽仔裝的港式甜品，有啫喱、大菜糕、芒果布甸等。中間層是炸薯條、炸春卷等港式炸物。而最底層就是港式的公司三文治。套餐再跟三杯飲品。雖然食物款式大不同，但港男都尊重餐桌禮儀「儀式都喺一樣嘅，要由下至上食，唔可以失禮。」更有眼利的網民留意到，茶餐廳依然保存舊式熱水壺，充滿人情味。

《飯戲攻心》劇照

網民一同和應港男的幽默，留言：「如果恆指一萬唔夠呢？」、「變左紙紮版」、「假如恆指四萬又如何?」、「不喜歡蛋糕甜食，右邊有炸物，三文治，好吸引」、「右邊個水壺真經典」、「我鍾意食茶記下午茶餐多過呢啲」港式茶餐廳依然深得港人心！