2023回顧｜TikTok全球最受歡迎Kpop藝人TOP 5　LE SSERAFIM排第4

「TOP5：NewJeans」由韓國娛樂公司 ADOR 於去年推出的新女子音樂組合，由三位韓國籍成員Minji、Haerin、Hyein，一位越澳雙籍成員Hanni，以及一位韓澳雙籍成員Danielle所組成，團名「New Jeans」寓意像新的牛仔褲一樣怎麼穿都不會膩，亦具有「New Genes」的意思，指的是迎來新一代流行音樂的團體。



而自出道起NewJeans所颳起的Y2K風潮說是席捲全球，每每出新曲總能掀起一波challenge舞蹈風潮，出道前期的〈Hype Boy〉不僅被《滾石》雜誌列為2022年100 首最佳歌曲榜單的第24位外，直到近期所推出的〈Ditto〉、〈OMG〉、〈ETA〉等都在各國的音樂排榜中名列前茅，鮮明活潑的少女魅力、朗朗上口的歌詞、標誌性十足的舞蹈動作不僅征服全球粉絲外，更在今年末拿下多項音樂大獎，絕對是今年人氣最為火爆的女團之一！

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TOP 4：LE SSERAFIM

由韓國SOURCE MUSIC於2022年推出的女子音樂組合，現任成員爲宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉和洪恩採，並由金采源擔任隊長，團名LE SSERAFIM由「IM FEARLESS」以易位構詞遊戲的方式而組成，蘊含著不被世人的目光所動搖、無畏地前進的自信心和強烈的意志。

LE SSERAFIM 5位成員均有著相當突出的長相，加上先前兩位成員金采源、宮脇咲良都曾以限定團IZ*ONE活動過，因此出道前就已是備受大眾關注的對象，出道後更憑藉出道作品〈FEARLESS〉創下佳績，以放克為基礎的另類流行舞曲，搭配上充滿真實情感毫不動搖走向未來的強烈意志和雄壯麵貌的歌詞，不僅讓粉絲看見LE SSERAFIM為了爭取勝利無所畏懼向前邁進的故事，也表達了她們「向世人展現真正的我」的決心，今年更攜全新正規專輯《UNFORGIVEN》回歸，其中收入曲〈Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife〉朗朗上口的曲風與打破禁忌的理念大受樂評好評外，更被《洛杉磯時報》及《新音樂快遞》評選為2023年上半年最佳歌曲之一，而後續英文單曲〈Perfect Night〉同樣在音源榜單中獲得了不錯的佳績，是今年TikTok上大家超愛用的女團曲之一。

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TOP 3：ENHYPEN

ENHYPEN經由選秀節目《I-LAND》成立之七人韓國男子音樂團體，所屬經紀公司為BELIFT LAB，成員由HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、JUNGWON、NI-KI所組成，團名ENHYPEN象徵著在不同環境下過著不同人生的七名少年彼此連接（Connection）在一起，互相發現（Discovery）並共同成長（Growth），還包含了要用音樂將人與人、世界與世界聯繫在一起的抱負。另外，HYPEN亦有「連字號（Hyphen）」的意思。

於2020以選秀形式組成的ENHYPEN 7位成員們在23名練習生中互相競爭並脫穎而出，並於同年11月攜帶首張迷你專輯《Border: Day One》，以及出道曲〈Given-Taken〉正式出道，音是選秀節目的關係，有使得成員們在出道前就累積了不小的聲量，出道後自然備受粉絲們關注，加上每位成員獨特的魅力、堅強實力，首張迷你專輯的首周銷量便達到28萬張，成了2020年韓國出道新人團體中銷售量最高的專輯外，迷你二輯《BORDER：CARNIVAL》與正規一輯《DIMENSION：DILEMMA》發行後都成功在日本、澳洲等26個國家及地區的iTunes專輯榜中奪得第一名，其中小甜歌〈Polaroid Love〉朗朗上口的曲風、歌詞更是被受粉絲們喜愛更成了Tiktok、IG上大家愛用的歌曲外，今年五月所推出的全新迷你專輯《ORANGE BLOOD》，主打歌〈Bite Me〉性感的曲風、舞蹈動作迷倒一種粉絲外，更展現了 ENHYPEN 別樣的魅力，加上與寶可夢合作推出〈one and only〉更使他們在國際間的人氣被推上一層樓，未來指日可待！

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TOP 2：BTS防彈少年團

風靡全球的BTS防彈少年團由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook共7名成員組成，團名防彈少年團涵義為「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」及「不安於現狀，朝著夢想不斷成長的青春」的涵義，並憑藉著獨特的世界觀，及圍繞著青少年和成年後的煩惱、迷惘、對愛自己的探索、個人主義，以及獲得榮譽和認可的影響等主題打造出自己團隊獨有的色彩，安慰人心、引發共鳴的歌曲，不僅受到粉絲們的喜愛，更受到多項音樂大獎的認可，同時也被《時代雜誌》稱為是「流行音樂王子」展現出超強影響力！

在全球享有高人氣的BTS自去年起正式展開個人的SOLO活動，隨著成員一一入伍，團體活動不得不暫停的情況下，每位成員憑藉著自身的才氣、魅力皆在音源榜單上打出了漂亮的成績，今年以SOLO姿態回歸歌壇的四位成員SUGA、Jimin、V、Jung Kook不僅推出的歌曲都在各大音源榜單創下佳績，屢屢打破多項紀錄外，更包攬年末頒獎舞台上的最佳男SOLO一半的名額，不論是組合或是SOLO活動都展現出超高人氣，就算沒找太多人合作challenge舞蹈，但後輩們還是會主動開啟挑戰，更有不少粉絲會自主編舞、加入獨特想法都在Tiktok引發了熱潮，就可見BTS的引響全球的魅力有多大！

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TOP 1：BLACKPINK

眾所期待的第一名由今年創下許多熱門關鍵詞的BLACKPINK拿下！並由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa四位成員員所組成，團名帶有稍微否定粉紅色是最美的顏色的涵義，BLACK代表壞女孩；PINK代表甜美，具有「漂亮並不代表全部」的意義，也表示成員們除了有漂亮的外表，也相當有實力的涵義，而四位女孩也確實做到了這點，不僅在職業生涯中達成了眾多紀錄及成就外，更是第一位女性韓國團體獲選《福布斯》雜誌「30 Under 30 Asia」以及第一個獲得MTV音樂錄影帶大獎的K-pop女子組合，可說是國際間展現出「宇宙級」魅力的女團！

今年除了Jisoo的solo曲《Flower》所引發的「開花舞」熱潮外，同時正值世巡期間的她們，可說是凡走過必掀起BLACKPINK旋風，不論是穿戴物、票價、演唱會片段等無一不造成話題，每逢開唱必能見新聞大肆報導外，成員們的solo活動、個人舞台更是備受關注，例如：LISA的瘋馬秀、Rosé接不完的品牌代言活動、Jennie首次參演劇集《偶像漩渦》以及與武內直子合作單曲封面的《You&me》，加上在Coachella音樂節上超霸氣的喊麥片段等，四位女孩的一舉一動可都是大眾注目的焦點，而這些經典的片段都在Tiktok上創下驚人的成效外，Jennie與戲劇合作的插曲〈one of the girl〉更在年末突然逆襲從Tiktok再次發燒回Spotify，就可見四位女孩魅力驚人，同時也在近期帶來了續約的好消息，相信未來能看見更多BLACKPINK華麗又極具特色的回歸舞台！

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