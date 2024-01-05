Netflix一月必睇劇集推薦：楊紫瓊《孫家兄弟》、《京城怪物2》

Netflix日前公佈了1月播出的電影與影集，這次為大家整理出了五部必看影集，有三部卡司超強的韓劇、還有由奧斯卡影后楊紫瓊所主演的影集，和真實故事改編的Netflix原創影集。每一部都超值得看！



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Netflix1月必看影集1：《孫家兄弟》

不打開聲音絕對不知道他們是講英文！由奧斯卡影后楊紫瓊、錢裕揚、李松璞主演，劇情敘述台灣的玉龍幫老大慘遭謀害，身為長子又是傳奇殺手的查爾斯絕對前往洛杉磯保護他的母親與未見過世面的弟弟布魯斯。多數場景在台灣拍攝，加上大多演員都為亞洲面孔，沒有開聲音還以為是大製作的台劇呢。黑道喜劇影集《孫家兄弟》第一季將於1月4日上線，妳絕對不能錯過啦！

Netflix1月必看影集2：《京城怪物：第2部》

由韓韶禧、朴敘俊主演的《京城怪物：第2部》將於1月5日上線，12月22日上線第1部就登上了本日節目排名的第二名。劇情講述1945年的春季，當舖老闆張泰尚與尋人專家尹采玉聯手一同面對因人類貪婪而產生的怪物，並潛入當地的甕城醫院，沒想到迎來的是更危險的秘密與陰謀。而這部除了俊男美女居然不是大談戀愛有吸引力外，斥資韓幣18億也是亮點之一。好期待最後三集的發展呀！

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Netflix1月必看影集3：《魅惑之人》

第二部韓劇《魅惑之人》是由曹政奭、申世景主演，將於1月20日上線。劇情敘述君主李仁陷入王權與政治鬥爭的危機之中，而復仇心切的姜熙秀則想要引誘李仁，卻自己被李仁所誘惑。曹政奭時隔五年終於再度有古裝劇的作品，也讓在《機智醫生生活》中被他圈粉的粉絲們相當期待他的表現，並且期待真實年齡相差9歲的曹政奭、申世景兩人的化學反應！

Netflix1月必看影集4：《低谷醫生》

近期朴炯植2021年與韓孝周搭檔的作品《毒樓》因上架Netflix引起大家熱烈討論與觀看，而1月27日朴炯植與朴信惠搭檔的《低谷醫生》也即將上線。兩人繼《繼承者們》時隔10年再度攜手合作，相信許多喜歡韓劇的朋友們相當期待這個組合的回歸。劇情講述從高中就成為關係糟糕的競爭對手的南荷娜和鄭宇易，多年後他們一個是辭職的醫生，另一個是發生醫療事故，就在兩人跌入谷底之時再度相遇，彼此治癒、成長、面對全新的挑戰。

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Netflix1月必看影集5：《毒門教母》

除了韓劇外，這次由真人真事改編的Netflix原創影集《毒門教母》，未播就獲得相當大的關注！劇情講述機智並野心勃勃哥倫比亞女商人葛蕾斯達布蘭科，一手創建了史上利潤最豐厚的販毒集團，在她美麗的外表下卻有一顆心狠手辣的心，讓她成為眾所敬畏的危險教母。劇中也能一睹她如何爬上「毒門教母」的位置，並如何建立最賺錢的販毒集團，此劇將於1月25日上線太令人期待了！

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