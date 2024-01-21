2024龍年家居風水｜盆栽擺放5大禁忌　客廳勿放假花!這植物斷財運

近年有不少港人都喜歡添置盆栽作裝飾，並為家居加添生氣。不過原來擺放植物的位置也有一門學問，若選錯植物或放錯位置有機會影響風水，甚至造成負面影響。以下家中擺放盆栽的5大禁忌大家一定要留意啊！



（Katya Ross/ Unsplash）

「塔羅牌老師艾菲爾」日前在他的Facebook專頁上分享了家中擺放盆栽的5大禁忌，指若放錯花草盆栽還不如不放。講到有不少人都喜歡在客廳擺放一些盆栽植物，淨化空氣同時也有美化家居的效果。在風水角度來講還有「開運化煞」的作用，不過「假如不小心選錯植物或者是放錯了位置，反而會造成一些的負面影響」。

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家中盆栽擺放5大禁忌

【1】勿選冷色調、溫暖色調更開運

客廳是家中的重要區域，也是接待客人的地方，所以在選擇盆栽植物時，應該盡量選擇溫暖色調的花卉，如紅色、黃色、橙色等，這些顏色能夠給人一 種熱情、活力、喜氣洋洋的感覺，也能增加家中的財氣和運勢。

而一些冷色調的花卉，如藍色、紫色、白色等，雖然也有一定的美感，但是在風水上來說，容易給人一種寒冷、沉悶、壓抑的感覺，不利於家中的氣場和人際關係 。

【2】尖銳或異形的植物

在客廳擺放盆栽植物時，也要注意植物的形狀和特徵。 一般來說，圓莖葉的植物比較適合擺放在客廳，因為圓形代表著圓滿、和諧、完美，能夠為家中帶來吉祥和平安。 而一些尖銳或異形的植物，如仙人掌、龍血樹等，容易給人一種刺眼、刺心、刺骨的感覺，不利於家中的健康和感情。

假花是沒有生命力的東西，會吸收家中的財氣和運氣（Leonie Clough/ Unsplash）

【3】假花不帶真情意！

有些人為了省事或追求美觀，會在客廳擺放一些假花或乾花。 這些花雖然看起來很漂亮，但是在風水上來說，卻是非常不好的。 因為假花或乾燥花都是沒有生命力的東西，它們不能為家中帶來陽氣和活力，反而會吸收家中的財氣和運氣。 而且假花或乾燥花也代表虛假和死亡，容易影響家中的真誠和長壽。

【4】帶刺植物招小人

客廳也要避免擺放一些帶刺的植物，如仙人掌、玫瑰等。 這些植物雖然有一定的美感和觀賞價值，但是在風水上來說，卻是非常不利的。 因為帶刺的植物容易刺傷人體和心靈，也容易招惹小人和是非。 特別是仙人掌這種植物，它有強烈的煞氣和陰氣，如果擺放在客廳裡，會影響家中的財運和健康。

帶刺的植物容易刺傷人體和心靈，也容易招惹小人和是非（Lum3n/ Unsplash）

【5】藤蔓盤據易生陰

客廳也不宜擺放一些藤蔓類的植物，如綠蘿、常春藤等。 這些植物雖然有清新自然的感覺，但是在風水上來說，卻是非常不合適的。 因為藤蔓類的植物容易盤據空間和光線，使得客廳裡顯得陰暗擁擠。 而且藤蔓類的植物也代表纏繞和牽連，容易影響家中的自由和幸福。

資料來源：塔羅牌老師艾菲爾