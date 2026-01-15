馬年家居風水2026｜麥玲玲簡易家居風水陣、大門在病位勿放紅地氈

2026農曆新年快到，每個新年屋企大門的地氈大家必定會更換，希望新一年繼續旺財及家宅平安。不過大門方向不同，其實地氈顏色挑選都有分別，《開罐》請來麥玲玲師傅講解一下！



麥玲玲師傅表示，每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之如果大門方恰巧是今年的流年凶位，亦不必太杞人憂天，只要加以化解也能夠趨吉避凶。

要在大門位擺個風水陣，大家首先要知道如何找出家宅的正確坐向方位。所謂「坐」即面對大門時所背對的方向；而「向」則以家中面對大門往外走的方向。大家可以在家中面向大門正中的位置，手持指南針，指南針所指出的門外方向，便為「向」。舉例說，若門外方向為正南，其對立的正北便為「坐」，即坐北向南。

馬年家居風水：大門不同方向的擺陣

大門向正東

今年是八白財星飛臨，可以放紅色地氈，會對財運有幫助。

大門向東南

今年有九紫星臨門，是九運中最強的吉星，代表屋企有喜事臨門，尤其有利添丁或嫁娶。可以在大門放紅色或綠色地氈，也可在門旁掛長期亮著的小燈，有助催旺喜事及財運。

大門向正南

今年是病星飛臨，而且是五黃星，代表健康運不佳，最好是放一塊銅片在門口，再加塊金色的地氈，千萬不要放紅色地氈，否則會令病星更加活躍。另外，因為太歲飛臨正南，所以家宅也算犯太歲，全屋也不宜裝修動土鑿地。

大門向西南

有七赤星臨門，家宅運比較弱，要慎防官非是非，宜放粉藍色的地氈化解。

大門向正西

今年是是非星飛臨，不要擺放綠色的地氈，小則是非，大則官非，擺放紅色地氈就可以避免是非口舌。

大門向西北

有二黑星臨門，要特別注意健康，忌放紅黃色地氈，可在大門一帶擺放銅製物件或白玉葫蘆，並用淺灰色或米色地氈。

大門向正北

若大門向正北就值得恭喜！今年有六白星臨門，通常放紅色或黃色地氈，都可以令屋企財運更旺。

大門向東北

有四綠星臨門，有利考試、升職，可放粉藍色或綠色地氈催旺。

除了注意地氈顏色之外，大家也可以參考以下的佈陣圖，在各大方位擺放催旺/化解的物品：

正東（八白）： 紅黃物品／陶瓷

東南（九紫）： 泥種植物／紅燈

正南（五黃）： 銅製或金色重物／銅葫蘆

西南（七赤）： 藍色物品／波浪紋物品

正西（三碧）： 九枝去葉玫瑰／紅色物品

西北（二黑）： 銅製或金色重物／錢兜

正北（六白）： 貔貅／一對龍龜

東北（四綠）： 四枝富貴竹／藍綠物品

中宮（一白）： 鮮花／水種植物

資料來源：麥玲玲師傅