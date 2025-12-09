風水佈局2026｜蘇民峰九宮飛星圖風水陣+病位化解/馬年催財運桃花

2026年馬年風水佈局｜隨著 2026 年的到來，九宮飛星的方位亦有所轉移，堪輿學家蘇民峰師傅為大家分析來年吉凶方位。師傅特別強調，流年佈局應以健康為先，首重化解位於正南方及西北方的大小病位，《開罐OPENER》就為大家合集了針對健康、財運、文昌、升遷及桃花人緣提供相應的催旺方法，亦整理了 2026 年各方位的詳細擺設宜忌，助您在新一年運籌帷幄！



流年風水陣以每年的「立春」為界，並非由大年初一開始計起，因此，以下的風水陣正式適用的時間為西曆2026年2月4日，持續到2027年1月31日！想知自己家居九宮方位，拿著指南針就有清楚指示了。

2026風水佈局一：化解五黃、二黑病位

蘇民峰師傅表示每年最先需要留意「大病位」和「細病位」，並優先加以化解，今年大病位（五黃）在正南方，細病位（二黑）在西北方。

「大細病」並非指病情輕重，而是影響部位不同。大病位特別不利肺、喉嚨、氣管及呼吸系統，而細病位特別不利腹部及腸胃，大病位不利男性，細病位不利女性，但其實不用分那麼細，因為兩個位置都要化解。

如果病位剛好在大門或廚房，會影響全家人，在門口建議放置灰地氈，在地氈下方放置六個女皇頭五毫硬幣，橫排四個，左右各一個，人頭像向上；如果是廚房（有火氣），除了上述物品，還要在門旁或爐灶旁加放一個音樂盒。而如果在房間，則只影響住在該房的人，就建議在床褥下或床板上黏貼六個女皇頭五毫硬幣（擺法同上），上面用灰色卡紙或毛巾蓋住，床頭旁邊再放置一個音樂盒。而假設位置只在較次要位置，例如廁所、雜物房，則隨便放一個音樂盒即可。

2026風水佈局二：催財位

香港在2026踏入地運九運的第三年，而退氣財位八白財星，在今年的正東方，可以擺放一杯水來催財。而今年的東南方九紫為喜慶星及當運星，除了可以擺放一杯水催財之外，亦可以擺放四盆植物圍著九枝紅花，這對催姻緣、喜慶事或懷孕都有幫助。另外在西南方七赤位，亦可擺放一杯水，化解賊星，並希望能起到間接催財的作用。

2026風水佈局三：人緣桃花位

在今年的正西方三碧位，代表是非以及爭鬥位，師傅建議可以擺放粉紅色物件來化解爭吵和是非。全屋正中間的中宮是今年的桃花位，可以擺放一杯水旁邊加一個音樂盒，閒時扭動音樂盒讓聲音震動水杯，便可催桃花以及提升人緣，而如果是已婚者，則只放一杯水即可，就可利人緣。

2026風水佈局四：升遷位

在2026年的正北方，是六白武曲位，如果是從事文職以外職業，例如紀律部隊、裝修工人、電腦技術人員、司機等非主要靠北物工作的行業，可以在正北方擺放一杯水，內放八粒白色石頭，便有利於文職以外的升遷。

2026風水佈局五：文昌位

如果是在進修或者讀書的你，就要特別留意東北方，四綠文昌位），對小孩讀書、大人考試、寫作或文職工作都有幫助，蘇民峰師傅建議可以擺放四枝水種富貴竹；或者擺放四盆水種植物（效力更強但佔位）；或者擺放文昌塔、四枝毛筆或一個筆架均可。

資料來源：蘇民峰Facebook轉載