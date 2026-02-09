馬年開運2026懶人包｜大掃除/攝太歲/12生肖開運/家居+辦公室風水

2026馬年又到，新一年最重要當然是開運，希望來年事事順利、身體健康和財源滾滾來。《開罐》整合了新年開運攻略，由大掃除、貼揮春、如何在家和辦公室擺簡易風水陣，十二生肖開運指南，以至開工吉時吉日等，同你一文睇清。

大掃除吉時吉日＋必丟物件

根據堪輿學家麥玲玲師傅所說，馬年大掃除吉日分別為2月10日(農曆十二月廿三日) 、2月13日(農曆十二月廿六日)以及2月11日(農曆十二月廿四日)，不過3日都有不同的最佳大掃除時辰以及相沖生肖，以及在家中有3件物件必須更換，以示送走去年霉運，重新開始的意思。👉👉👉大掃除吉日吉時2026｜麥玲玲教馬年行好運打掃次序+3大物品要換

十二生肖大掃除各有重點

台灣命理星座專家小孟老師在FB專頁《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發帖文，指出每個生肖都有他們獨有的尅星位，若不想未來的一年重蹈過去的覆轍，記得要重點打掃，例如馬的天性就是愛奔馳萬里，四處走動，屬馬的朋友記緊要把家中的窗戶、鏡子、窗台，還有鞋、鞋櫃和地墊等相關的物件都打掃乾淨！👉👉👉馬年十二生肖大掃除｜沒掃乾淨會行衰運?屬龍要抹燈/這生肖要通渠

資料圖片

馬年貼揮春2大禁忌方位

傳統大掃除之後，年廿九就可以貼揮春，而馬年貼揮春最好的時間在「陽氣最旺」的時候，即是早上6點至中午12點之間。今年有兩個病位是不能貼揮春，以免「火生土」加劇病災。👉👉👉馬年貼揮春攻略2026｜吉日吉時+2大禁忌方位 4生肖勿貼馬字揮春

蘇民峰師傅 （資料圖片）

馬年九宮飛星圖風水陣+病位化解/催財運桃花

大掃除後想擺個馬年簡單風水陣？隨著 2026 年的到來，九宮飛星的方位亦有所轉移，堪輿學家蘇民峰師傅特別強調，流年佈局應以健康為先，首重化解病位，再針對健康、財運、文昌、升遷及桃花人緣提供相應的催旺方法，助您在新一年運籌帷幄！👉👉👉風水佈局2026｜蘇民峰九宮飛星圖風水陣+病位化解/馬年催財運桃花

YouTube頻道《娛樂星玄》截圖

蘇民峰教路 馬年9大開門方位地氈顏色

風水上來說地氈必須每年都更換，由於不同年分的財位、桃花位等有所不同，若想催吉避凶應該點做? 千萬不要以為新年就要放紅地氈，萬一大門開在病位放紅地氈反催旺病位！即睇下蘇民峰師傅點教路！👉👉👉2026馬年風水｜蘇民峰教大門地氈擺位 9大開門方位病位要點化解?

堪輿學家趙振鴻師傅（趙振鴻Master Chiu@YouTube）

2026馬年十二生肖開運指南

屋企固然要擺好風水陣，個人運氣也相當重要。堪輿學家趙振鴻師傅就針對十二生肖的流年特性，打造了涵蓋「衣、食、住、行」的全方位開運法， 例如屬馬的朋友今年是本命年，衣著方面趙師傅建議多穿藍色、黑色及白色的衣物。特別是在情緒不穩或出席重要場合時，能夠抑制過旺火勢，保持冷靜。👉👉👉2026馬年十二生肖開運指南｜屬雞忌擺紅色物品、屬兔易多穿綠色衫

馬年有4大生肖犯太歲 （資料圖片）

攝太歲2026吉日時間｜犯太歲4大生肖

2026馬年有那些生肖會犯太歲而要攝太歲?按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲(拜太歲)以趨吉避凶，拜太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅指今年有四個生肖犯太歲，按傳統可以到廟或在家攝太歲，即睇師傅點講！👉👉👉攝太歲2026吉日時間｜犯太歲4大生肖+麥玲玲4化解方法+拜太歲流程

馬年開工吉時吉日＋相沖生肖

過完年，邊一日返工才是吉時呢？堪輿學家關世華師傅指出，雖然農曆正月初四並非傳統吉日，但若必須於此日開工，亦可按照當日吉時進行重要事務，以圖吉利。👉👉👉開工吉日吉時2026｜馬年4大吉日+相沖生肖 教開工4步拜神秘笈

AI生成圖片

麥玲玲教路 馬年辦公室風水佈局＋點保飯碗

香港打工仔工時長，要在2026年馬年守住份工，甚至有得升職加人工，堪輿學家麥玲玲師傅表示可以在辦公室擺幾個風水佈局。例如打工仔要保住飯碗，最緊要是座位有沒有「靠山」。所說的靠山，是指坐的位置背後有沒有牆或者高櫃可以遮擋。如沒有大物在座位背後，則一般會削弱運勢，可以有三種方法化解撞煞。👉👉👉2026馬年辦公室簡易風水｜擺設佈局+方位宜忌 麥玲玲教點保飯碗