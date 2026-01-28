2026馬年風水｜蘇民峰教大門地氈擺位　9大開門方位病位要點化解?

2026年馬年到，風水上來說地氈必須每年都更換，由於不同年分的財位、桃花位等有所不同，若想催吉避凶應該點做?近日YouTube頻道《娛樂星玄》有著名堪輿學家蘇民峰講解新年流年風水佈局，教大家大門地氈旺宅化病方法！

蘇師傅強調，大門開在哪一方位，跟大門座向朝哪個方向是不同，例如大門向南，但可以中間開門。大門若向南，但左邊開門的話就即是大門向著東南方，中間開門即大門開在南方，右邊開門即大門開在西南方。所以大門的方向同大門開哪個位置是完全沒關係。若大公司中間可能是升降機，開門開在中宮也有機會。

至於2026年如何在大門地氈旺宅化病呢?即睇蘇師傅點講!

大門開在正南方位

今年南方位是五黃大病位必須化解，要擺放灰色地氈，地氈下放6個女皇頭伍毫子，打橫４個上下1個，若女皇頭伍毫子難揾，可以6條舊鎖匙或一塊銅片來代替化解。

大門開在西南方位

師傅指西南今年是破軍七赤位，屋內擺放灰色地氈，可以化是非破財。

大門開在正西方位

正西今年是爭鬥位，最簡單放粉紅色地氈化爭鬥。

大門開在西北方位

西北今年是二黑病位，要擺放灰色地氈，地氈下放6個女皇頭伍毫子，打橫４個上下1個，若女皇頭伍毫子難揾，可以6條舊鎖匙或一塊銅片來代替化解，旁邊加個音樂盒都有助化解。

大門開在正北方位

今年正北是武曲位，有利文職以外的人士，例如紀律部隊、三行工人、電腦裝置等行業。屋外放黃色或咖啡色地氈，都有利生旺喜慶有利升職，屋內放灰色地氈，都有催財的作用。

大門開在東北方位

今年東北是文昌位，若要催旺文昌位，可以放灰色地氈，在地氈下擺放綠色布也可以，又或者黑、灰、藍、青、綠色地氈也可以。

大門開在正東方位

今年正東是退氣的財星位，雖然過氣但依然是財位可以催財，屋外可以擺紅、橙、紫、黃或啡色地氈，都有利催財。

大門開在東南位

今年東南是喜慶位，要生旺喜慶，屋外可以放綠色地氈，此外青、紅、橙、紫色的地氈也可以。

大門開在中宮方位

大公司、大宒中間都可以開門，而今年中宮是桃花位，若想旺桃花，屋外地氈可放灰色或者藍色地氈。但若想化桃花，則可以在屋內放綠色地氈或屋外放啡色地氈以制桃花，不過師傅則不太建議制桃花，因為桃花也代表人緣。

師傅補充，若沒有特別強調，地氈放屋內或屋外也可以，當中化病的地氈最重要是「踩」，所以室內外也可以。

資料來源: YouTube@娛樂星玄