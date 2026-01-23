2026馬年辦公室簡易風水｜擺設佈局+方位宜忌　麥玲玲教點保飯碗

雖然家居風水重要，不過香港打工仔工時長，可能留在辧公室的時間比在家還要多。要在2026年馬年守住份工，甚至有得升職加人工，可以擺個簡易風水陣。堪輿學家麥玲玲師傅教路如何在辦公室擺幾個風水佈局，助你升職防炒、旺人緣、避是非！

麥玲玲師傅提供圖片

2026馬年辧公室風水陣｜1. 保飯碗要「有靠山」

麥玲玲師傅表示，打工仔要保住飯碗，最緊要是座位有沒有「靠山」。所說的靠山，是指坐的位置背後有沒有牆或者高櫃可以遮擋。如沒有大物在座位背後，則一般會削弱運勢，所以最好背後掛上山水畫、加高椅背或擺放八粒石春，有助撞煞。

AI生成圖片

2026馬年辧公室風水陣｜2. 東北位放富貴竹助升職加薪

馬年想升職加薪，可以在辦公室催旺文昌位及當旺財星位。今年的文昌位在東北，可以在此位置擺四枝富貴竹催旺。另外今年的東南位有最強吉星九紫星，可以多放紅色或紫色擺設，都可以催旺事業運。

2026馬年辧公室風水陣｜3. 東南位放金色物件旺老闆

如果是老闆或者自僱人士，可以催旺有九紫星坐陣的東南位和六白星坐陣的正北位。東南位可以擺放大葉植物或金元寶物品， 而正北位則可以多放黃色、金色物品催旺。

AI生成圖片

2026馬年辧公室風水陣｜4. 正西位擺紅色物品防小人是非

返工最怕是是非小人多，今年的是非位在正西，可以用指南針找出自己座位哪個位置是正西，然後在該處擺放紅色物品及黑曜石水晶，都有助減弱是非星的力量。或者多用紅色的物品，例如滑鼠墊、文件夾都可以減受是非星影響。

2026馬年辧公室風水陣｜5.中宮放水種植物提升人緣

今年的桃花位在中宮，想改善人際關係，擺放任何水種植物都可以加強人緣，或者在辧公桌上放一盆簡單水種盆栽也可以。

AI生成圖片

2026馬年辧公室風水陣｜6. 放水松板減低煞氣

如果工作量日多，覺得辛苦或情緒不佳，可能受自己座位煞氣侵襲，例如跟洗手間距離太近或座位對著尖角都會有影響。最簡單的化煞方法是在桌上的正方或旁邊豎立一塊水松板。若有自己的房間，煞氣有機會來自窗外，可在窗上貼上大海報或長期拉下窗簾。

AI生成圖片

資料來源：麥玲玲馬年2026年運程書