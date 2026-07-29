熊本地震｜災害免密碼Wi-Fi開放！附遊日防災必備App+求助熱線

日本熊本縣7月28日發生7.1級強震，日本首相高市早苗今日（7月29日）宣布，熊本地區發生的地震已確認造成13人死亡，當中包括在「永旺（Aeon）夢樂城熊本」確認的2名死者。

目前正逢暑假旅遊旺季，不少旅客正在日本遊玩。強震發生後，部分地區交通癱瘓、通訊網絡不穩定。如果在災區遇到手機斷網，切勿慌張，有網民提醒日本在災害時會全面開放免費公共Wi-Fi「00000JAPAN」，以及為大家整理遊日必備的防災App與求生求助資訊。



2026年7月28日，日本南部熊本縣發生震級為7.1級地震，位於該縣嘉島町的永旺熊本購物中心（Aeon Mall Kumamoto）其後發生爆炸，部份結構坍塌。圖為消防人員在現場進行救援工作。（Reuters）

日本災害專用Wi-Fi「00000JAPAN」

強震導致災區通訊中斷，有網民在社交平台Threads提醒，若身處當地遇上手機網絡無法使用切勿慌張。日本政府與各大電訊營運商在重大災害發生時，會攜手啟動名為「00000JAPAN」（Five Zero Japan）的專用免費公共Wi-Fi機制，方便民眾連網求助及報平安。

（Threads截圖）

當這項災害專用Wi-Fi啟動時，只要開啟裝置的Wi-Fi設定並點選「00000JAPAN」，不論使用本地SIM 卡、數據漫遊或旅遊E-SIM，均免密碼、免驗證即可跨業者免費連線。這項源自 2011 年東日本大震災通訊受阻經驗而建立的應變機制，最早於2016年熊本地震首度啟用，當時在九州廣設數萬個免費熱點供大眾連網報平安。

「00000JAPAN」為了確保災民能以最快速度連線求助，全區網路並未進行加密。連線後請僅用於發送報平安訊息、瀏覽官方災情或確認交通狀況。切勿進行網頁登入、輸入信用卡卡號或使用網上銀行業務，若有必要處理私人帳號，建議務必配合VPN加密機制連線。

應急求救熱線＋必備防災App

順利連線上網後，及時掌握官方災情與求助途徑至為重要。日本政府為外國觀光客提供了完善的多語言救難與醫療支援，以下為大家整理必備的緊急聯絡號碼及實用App：

在日本遇到突發危險、疾病或需要緊急協助時，請善用以下官方熱線（若網絡正常，亦可透過LINE等通訊App連線）：

110：警察局（處理交通事故、犯罪事件或人身安全受威脅）

119：消防局及救護隊（發生火災、急病或意外受傷急救）

118：海上保安廳（海邊活動意外或水上求救）

050-3816-2787：日本政府觀光局（JNTO）Japan Visitor Hotline（24小時全年無休，提供繁體中文、英語、韓語及日語服務。專為外國遊客提供重大自然災害（颱風、地震、海嘯、火山爆發）、緊急醫療諮詢及旅遊求助支援。

當災害發生時，社群平台上容易散播未經證實的假消息，獲取權威官方資訊是保命關鍵。建議出發前預先下載以下工具：

「Safety tips」App（日本觀光廳監修）

專為外國遊客設計，支援繁體中文等15種語言。第一時間推送地震速報、海嘯警告及極端天氣預警，內置避難行動流程圖及求救短語。

「NHK WORLD-JAPAN」App / 網站

日本公共廣播機構NHK的多語言新聞 App，提供高可信度的即時新聞推播與緊急災害快訊。

「東京都防災」App / 官方X@tocho_bousai

支援多語言，提供地震資訊、氣象預警及災害應對指南，前往東京及關東地區旅遊者必備。

「Japan Travel by NAVITIME」App

外國旅客必備導航App，災害時會即時顯示周邊避難所，並在鐵路營運受阻時提供替代交通路線建議。

日本氣象廳官方網站

提供多語言的即時天氣預報、地震及自然災害危險度地圖。

厚生勞動省醫療資訊網站Navii

由日本政府厚生勞動省監修，可透過多語言查詢旅行期間附近能接收外國人的醫療機構及藥局。

外國遊客及居民用東京醫療資訊網站

支援繁體中文、英文及韓文，幫助不懂日語的遊客在生病或受傷時，安心尋找適當的醫療機構就診。

參考資料：日本國家旅遊局、東京都警視廳