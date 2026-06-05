死守一類工作太冒險！專家教你用3條問題　找出自己的人生強項

日本動畫影集《殭屍100～在成為殭屍前要做的100件事～》描述一位工作過勞的年輕人，在某一天要出門上班時，發現周遭的人們全都變成殭屍；在隨時會被攻擊的末日世界裏，他寫下自己的100個想做的事，喚起先前因工作而淡忘的願望，希望在變成殭屍前全部完成。



如果換你寫下100個願望，你會得到怎麼樣的結果？儘管現實不像影集這般誇大，但《發現我的多重職涯組合》作者克莉絲汀娜．華勒斯（Christina Wallace）表示，全球COVID-19疫情、地緣局勢動盪、新技術出現，再加上工作者收入增長跟不上生活成本攀升的速度，比如美國從1979～2019年，周薪的年增長率約為0.43%，但高等院校一年平均費用卻增長至少2.73倍。

華勒斯提到，千禧世代（指1980～2000年間出生）的教育程度普遍比上一輩高，卻因為收入停滯、環境趨勢劇烈變化，讓穩定的工作變得「不穩定」，例如被人工智慧取代。

她認為，以前的工作者會為了一個職稱、財務穩定和升遷機會，將職涯長期寄託給一家公司，但對現在的年輕世代而言，不再是個划算的交易；現在不僅不能只靠職業發展判斷一個人成功與否，只從事一份工作，反而成為現代工作者最冒險的職涯選擇。

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從喜歡且擅長的事 找出潛在、可發展的新職能

因此，華勒斯將成功的要素納入工作、健康、人際關係、休閒時間和個人成長等，稱為「人生投資組合」，而成功的投資組合，代表可以為自己優先在意的事保留時間。她運用數學家約翰．維恩（John Venn）所推廣的「文氏圖」（Venn diagram），盤點自己有涉略且在行的領域，如藝術、科技、商業，畫3個圓圈，形成彼此關聯且重疊的關係圖。

比方說，藝術和商業的交集處，代表藝術管理領域，她曾在地區劇院擔任導演，開啟職業生涯；她後來的創業歷程，則聚集在商業和科技的重疊處。透過文氏圖，往往能發現自己並非只擁有一項專業和興趣。華勒斯表示，把自己的職業看作是單一工作的人，不喜歡現在工作時，往往會面臨「辭職」和「工作」的二元選擇，而擁有多元技能、興趣和人脈的人，可以組合出各種職涯組合，在必要時重新調整或出發。

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透過他人的眼睛，看見不同面向的自己

或許有些人會認為，自己只有單一專業，沒有其他擅長的技能。華勒斯認為，人都會存在盲點，所以才需要透過他人的眼睛，了解自己。在她的新創公司倒閉後，她聯繫所有認識的人，重新認識自己的所有面向，包括創業社群成員、以前的同事和老闆等人，約有7成的人願意提供他們的想法。

華勒斯向這些人詢問3個基本問題：

「你甚麼時候看到我最快樂的一面？」

「在甚麼情況下你會來找我幫忙？」

「相較於同儕，我在哪方面脫穎而出？」



她將所有回答條列下來。之後，再問自己：目前正在從事，或參與過哪些活動？平常的娛樂消遣？人們對你有甚麼特別印象？來充實朋友未給出的答案。

盤點完後，將這些內容分類，把不喜歡做的事放在一邊，再從喜歡的事中，尋找一個明確主題，比方說，自己很會聊天、朋友會向你尋求建議，可能可以分類成「指導教練」，再找出每個圓圈的共同交集。

寫下100個願望，重新評估最重要的事

不過，每天只有24個小時，即使成功出現交集，卻沒辦法同時完成所有事。要打造人生投資組合，需要設計出一種能滿足自身需求的生活方式。還記得前面提到的100個願望嗎？把它寫下來，再拿出一張新的紙，寫下你生活當中最重要的需求是甚麼，比方說高品質的托育服務、連續7小時的充足睡眠等。

接着，仔細檢視目前的時間運用，可能是7成工作、剩下的時間才跟朋友聚會，再搭配前面的100個願望，想想看：如果你把75%的時間都花在工作上，你的願望中是否有75%是專業目標？還是有一半以上都是工作以外的事？

拿出你畫的文氏圖，評估你的人生投資組合。假如你有很重要的需求還沒被滿足，例如希望攝影興趣有舞台發揮，有沒有機會跟公司爭取接案的形式，加入其他部門？或建立個人帳號，在朋友圈打出知名度，之後再開始兼職。

值得一提的是，華勒斯在書中用一個章節的篇幅，提醒讀者「有可能會失敗」，並說明失敗的3種成本（財務、社會、心理），讓讀者思考自己能承受多少。不過，如果對現狀感到迷茫、焦慮，或是對現在的工作感到倦怠，不妨嘗試重新評估自己，也許你會有不一樣的職涯發展路徑。

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