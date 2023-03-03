成功｜「心態」比天生聰明更重要！蓋茨也贊同　不過心態也分兩種

「我不太喜歡運動，因為沒有運動神經」、「他鋼琴彈好好，一定是有音樂天份」、「你又考100分，真的好聰明喔」，類似對話常在日常生活中出現。我們往往會將別人表現好的原因，歸結於聰明才智之上。



甚至有網民開玩笑似的將「成功是99%的努力，和1%的天份。」改成「沒有那1%的才能，99%的努力一點都無用。」從中就能了解大眾對天賦的尊崇，和對努力地貶低。

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然而，《心態致勝》作者、史丹佛大學（Stanford University）心理學教授卡蘿．杜維克（Carol S. Dweck）卻說：『決定能否成功的關鍵因素不在天份，而在「心態」（Mindset）。』

比爾．蓋茨（Bill Gates）更在閱讀完後附和道：「基因影響我們的聰明才智與天賦，但影響一個人成功與否的特質，卻並非在出生時就固定。心態，才是影響個人學習、成長、人際關係、終身成就、人生道路的最重要關鍵。」

定型心態將成功歸於天賦；成長心態則歸於努力

杜維克將心態分為兩種，一為定型心態（fixed mindset），一為成長心態（growth mindset）。定型心態的人認為，舉凡成績考差了、輸了一場比賽、遭到拒絕都是失敗。同時，成功則是自己天生就很優秀的證明。

舉例來說，如果考試考100分，定型心態的人會將其原因歸為聰明，不用花很久讀書，就能考很好。在定型心態的世界裏，努力被視為拙劣。不聰明，才需要努力。

反之，成長心態的人認為，人類素質是可以持續改變的。成功代表的其實是成長，除非停止了努力，否則沒有所謂的失敗可言。

舉例來說，考試考80分，成長心態的人不會認為自己比不上別人，而會認為還有20分的進步空間。所以對於成長心態者，努力被視為正確且必要，因為唯有透過努力，才能變得更聰明。

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成功的領導者多為成長心態

簡而言之，定型心態將問題，視為測試自己聰明與否的考試。所以當他們征服困難，只會有鬆一口氣的感覺，因為一旦輸掉，就會失去「聰明人」的標籤。如果失敗了，甚至會推卸責任，以維持自己的尊嚴。

舉例來說，安隆（Enron Corporation）的領導人肯尼斯·雷伊（Kenneth Lay）和傑佛瑞·史基林（Jeffrey Skilling），都是標準的定型心態。在《房間裡最聰明的傢伙》中就有說，他們趕走任何他們認為不聰明的員工，即便這些人才是真正努力在經營公司的。

另外，只要是史基林想出可以賺錢的點子，會認為他這麼聰明，怎麼可能賠錢，所以就直接在財務報表上認列營收。

但剩下的員工又幾乎都是定型心態，認為該透過努力來做的事，不該由自己來做。所以最後雖然都有認列營收，但其實計劃根本沒執行。等到大家發現時，安隆已經倒閉，難以挽回了。

反之，成長心態會將困難視為讓自己變得更好的練習，也就是進步的機會。即便失敗了，也會繼續嘗試新的方法克服困難，並認為在這個過程中自己會逐漸進步，最後達成目標。

比如說，奇異傳奇（GE）執行長傑克·威爾許（Jack Welch）曾經一意孤行的收購華爾街投資銀行吉德佩寶（Kidder, Peabody& Co.），怎知這家銀行跟安隆有相似文化，導致接連傳出虧空與內部交易的醜聞。

但事發之後，威爾許非但沒有怪東怪西，還主動致電所有高階主管承認錯誤。後來更認為這次失敗讓他變成更好的人，使他了解「有勇氣敞開心胸聽取建議，才是自信。」

兩相比較下，就能了解對於「困難」，定型心態者視之「麻煩」，成長心態者視之「成長」。長此以往，成長心態者理所當然更容易獲得成功。

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轉變成長心態，你也能成功

至於心態能否改變，杜維克說：「可以的！幾年前的她也曾是固定心態。」並舉出四個步驟，讓所有人都能擁有成長心態。

首先，先接受自己擁有固定心態。因為幾乎每個人或多或少都擁有成長和定型心態的特徵，只是哪個比較多。要先認清自己哪裏是定型，才能針對它，在狀況出現時，進行改善。

再來，了解自己的定型心態多半在何時出現，是失敗時，認為都是別人的錯？或面對他人批評時，認為自己比不上別人？還是截止日期快到了，開始懷疑憑自己能否做完第三步，為固定心態命名，把它當作另外一個你，這樣就能生動地描述定型心態及其影響。舉例來說，假若我的定型心態是驕傲，每當別人給予意見時，都會跳出來說：「你有甚麼資格建議我？」這會阻擋自己學習的機會，那就將固定心態命名為「驕傲」，藉以警醒自己。

最後，當你能掌握它最常在何時出現，就越能避免它對你產生影響。抓住每次它出現的機會，好好跟它溝通，讓它給你一點時間，如此逐步改變自己心態，讓自己跟着成長。比如說，當驕傲又出現時，跟他講說，聽聽別人意見試試看，說不定可行。多次反覆嘗試，且都有好的結果，那慢慢就會改掉固定心態。

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