「台版三上悠亞」著低胸衫刮彩票　網民讚動態十足：晃了很多次

擁有傲人E罩杯好身材的「肝連妹」周苗苗，被外界冠上「台版三上悠亞」的封號。過去因在火鍋店認真工作的美照被上傳至網路爆紅，在IG累積超過30萬人追蹤、TikTok更是坐擁170萬粉絲。適逢過年，肝連妹也分享買刮刮樂試手氣的影片，只是畫面「太晃」眾網友直喊頭好暈，更有粉絲精確統計出「大概六秒晃了23下」。



「台版三上悠亞」肝連妹過年刮刮樂

過年不少人玩刮刮樂盼能中大獎，其中也包括「肝連妹」，只見皮膚白皙、外型亮麗的「肝連妹」穿著細肩帶背心搭配短褲正認真的用銅板刮彩券，或許是太過賣力的原因，豐滿的E級上圍不停晃動，整體畫面動感十足。

【圖輯】點圖放大看更多「肝連妹」周苗苗性感照👇👇👇

+ 30

影片雖然只有短短6秒，卻吸引超過1.2萬人按讚朝聖，網友也紛紛留言「怎麼感覺手機好震」、「刮個彩券刮了三小時會不會太誇張」、「好嫩好白好暈」、「好晃」、「我的眼睛很忙」，還有人算出「大概六秒晃了23下」，不知道最後肝連妹到底刮中多少？

延伸閱讀：

這選角令粉絲滿意！漫威《驚奇四超人》卡司正式出爐！定檔明年 7 月上映

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】