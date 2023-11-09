蕾菈Joeman吸大麻！2023年10個網紅人設崩壞　他邀染毒女拍性愛片

網紅九妹Joeman（翁雋明）、蕾菈（何蕾伊菈）與其丈夫湯宇涉毒遭逮，被酸人設大崩塌！



其實2023年翻車網紅還不少，噓星聞整理還有以下10位「出事」的網紅，包括美妝YouTuber、名嘴、資深網紅等通通都出包。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

一、美妝YouTuber鄭雅勻

2021年閃婚的美妝YouTuber鄭雅勻爆出從未露面的老公竟涉及洗錢和地下匯兌案，鄭雅勻於今年一月首度針對此事發文致歉，坦言自己很震驚又心碎，更透露已提離婚訴訟。

二、名嘴朱學恒爆#MeToo

台灣5月爆#MeToo，曾登上YouTube「抖內排行榜」冠軍的名嘴朱學恆也捲入風波，被議員鍾沛君指控性騷擾並提告，北檢受理並於7月傳喚他到案說明，他則稱當天喝醉斷片，不記得過程。而該案於10月23日偵查終結，朱學恒被依涉犯強制猥褻罪嫌起訴，並限制他出境、出海4個月。

三、劉芒被爆耍大牌

YouTuber劉芒遭廠商、攝影師指控難搞、爆她愛遲到還耍大牌、業配合作搞消失等負評，劉芒針對一連串指控發文致歉，表示「虛心接受批評指教」，但不少網友已因此對她失望。而負面新聞2個月後，劉芒又被網紅「美到沒朋友」爆料退租屋況髒亂，再度引發爭議。房東於Dcard上發文，劉芒也透過直播回應，而這項爭議，則有不少網友支持劉芒說法。

四、韓勾ㄟ金針菇飲食品牌出包

Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」創立韓食品牌「金家ㄟ」，6月8日發聲致歉，表示旗下的「金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式」、「金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜」查出含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」，所以金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜全品項停售，已購買的消費者可退費。

五、蔡阿嘎拍片批日本地雷店

很常去日本拍片的蔡阿嘎6月上傳一支「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，點名包括吉野家、肯德基等店家，被網友炎上，更登上日本媒體，網友痛批他「丟台灣人的臉」，甚至日本網友也轟他不要再來。蔡阿嘎急刪影片、停更一周，事後更透過社群發出中、日文雙版本道歉聲明。

六、「老高與小茉」被控抄襲

擁有585萬訂閱粉絲的「老高與小茉」8月被網紅「藍泉媽媽」指控其頻道內容抄襲日本YouTuber的影片，老高回應「任何客觀事實都不是我的原創」，表示內容事件取材於網路和書籍，他再加上自己的觀點和想法。他數次發文說明，並於8月9日透過影片「鄭重道歉」，表示日後備註說明參考資料，「盡量滿足大家所有要求」，爭議也隨之落幕。

七、小哥哥艾理被轟是網路亂源

小哥哥艾理的百萬粉專10月突然消失，而他被有「女戰神」之稱的馮語婷痛批找染毒女生拍片，與配對的素人真槍實彈激戰，轟他低劣缺德，是網路亂源，外界一度以為其粉專是被檢舉才沒了，但他透過YouTube影片澄清粉絲是他自行關閉的。

八、7寶媽林叨囝仔黑料不停

網紅7寶媽「林叨囝仔The Lins' Kids」5月爆挺孕肚登山、揹1歲女兒滑雪深蹲、讓孩子獨自搭Uber，遭高雄市府認定違反台灣兒少法。10月又被翻出曾餵孩子吃生山羌肝臟、爆出非法導購氣喘噴霧劑等事件，另一半林叨爸也被質疑貪小便宜，用身心障礙手冊買高鐵半價票，夫妻兩爭議不斷，形象大翻車。

九、超派炸雞爆衛生疑慮

網紅超哥經營的超派炸雞被Toyz劉偉健拍到疑似偷倒廢油進水溝，遭網友狂酸「到此一油」，超派炸雞澄清是清洗鍋具的廢污水，而非廢油，市環保局獲報稽查，依違反廢棄物清理法裁處4800元台幣罰鍰。

十、人生肥宅x尊爆業配作假

YouTuber「人生肥宅x尊」接下手遊《口袋奇兵》的業配廣告，網紅賴鴻麟於11月時踢爆作假，他指控很多YouTuber遊玩遊戲的片段只是「丟畫面照稿念」，根本沒有實際遊玩，「人生肥宅x尊」透過IG限動致歉，表示收到廠商提供影片並希望他配音演出，他當時覺得「還蠻容易做」，就接了，經提醒後認了把關出問題，已撤下廣告。

延伸閱讀：

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

Joeman涉毒被揪出「道歉影片開營利」 網推測他會出這招洗白

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】