周處除三害｜王淨成票房保證卻被批演技差　網民反讚一優點冇得彈

王淨出道至今，就累積了不少戲劇、電影等的作品，像是《返校》、《月老》、《關於我和鬼變成家人的那件事》都取得破億台幣票房的佳績，表現相當亮眼。但人紅是非多的她，除了感情狀況備受矚目外，就連演技也遭到網民的質疑，就有網民質問「只有我覺得王淨的演技很差嗎？」，引起不少網民議論。



近日，一名網民在Dcard以「只有我覺得王淨的演技很差嗎」為題發文表示，每次看到王淨演技就覺得很尷尬，不了解為何她可以一直演戲？還超多人愛？原PO舉例，像是《周處除三害》、《此時此刻》、《瀑布》都很像在演自己，表演過於單一，眼睛一直撐大念台詞的感覺，每部戲都像在演同一個人。

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貼文PO出後，就有網民說，「我也是，一直get不到王淨」、「超懂原po，我也超級get不到，每部戲都沒有演出角色而是演她自己本人，第一次看覺得還行，但後面看得很膩，現在又幾乎每部都有她」、「真的看不懂王淨在紅什麼」、「終於有人講出我的心聲」、「覺得她很美，但演戲真的超尬，他一直給我的感覺就是用一個演技演全部角色」。

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也有網民跳出來說，「挺王淨，感覺是接到的角色都差不多」、「長相就是很上鏡，無話可說」、「我覺得她滿好的啊！」、「我覺得有進步空間，但不算差耶」。不過，也有不少網民說近期太多電影或是電視劇作品都有她出演，直呼「真的有點看到膩了」、「審美疲勞了」。

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