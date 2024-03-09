台灣網紅11萬台幣改造私處「又白又粉」稱手術前下體像一種食物

台灣網紅團體「反骨男孩」成員艾瑞絲早前TVBS節目《11點熱吵店》，談到「在意下體的外形更不敢做」話題，艾瑞絲表示前陣子花了11萬（台幣）整形私密處，她也分享術後看到的成果，開心直呼：「又白、又粉、又漂亮，我覺得我人生重生了！」



艾瑞絲坦言，曾因自卑而有性冷感，甚至被另一半覺得下面沒有像AV女優一樣漂亮，每次進行都要關燈，「這也是A片給人家一個錯誤的觀念，會覺得妳怎麼沒有像AV女優一樣那麼漂亮？我就說可是每一個人都長得不一樣，我那時就很自卑。」直到艾瑞絲做了醫美手術，才重新找回自信。

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主持人沈玉琳好奇問艾瑞絲，在手術前如何進行那檔事？艾瑞絲說「就一定要像刈包一樣把它這樣掰開、扳開，才可以香腸進去，其實這對性生活上面我是會痛的，就是會摩擦，騎腳踏車時會明顯感到有異物。」艾瑞絲說這個狀態影響到不只性生活，也影響生活，困擾多年，術後她將心得分享在社群上，發現有許多女粉絲也有相同困擾，明白自己並不孤單。

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