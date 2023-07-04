范瑋琪昔驗身「私處恐發炎」下場超𤓓　吳佩慈勸性行為不要太頻繁

黑人（陳建州）日前遭大牙（周宜霈）指控性騷，黑人還吐驚人之語：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙十分傻眼，有網友翻出過去范范（范瑋琪）上大小S主持的《大小愛吃》節目片段，范范抱怨當時和吳佩慈一起做子宮頸抹片檢查，吳佩慈竟在醫護面前要她「性行為不要太頻繁」，讓范范當場丟臉到不行，直呼和吳佩慈一起去做抹片檢查是最錯誤的決定。



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當時范范和黑人尚未結婚，她上節目《大小愛吃》宣傳專輯，節目中她抱怨好姊妹吳佩慈神經比她還大條，原來有次吳佩慈跟她一起去做子宮頸抹片檢查，吳佩慈在檢查時不斷高分貝喊「好冰，我不行」，讓她也忍不住緊張，輪到她時，吳佩慈還跟著醫生一起進診間看她檢查，她告訴醫生自己會忍尿，醫生提醒她要注意發炎指數，順帶提到若性行為過於頻繁也有可能導致發炎。

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沒想到醫生一講出這句話，吳佩慈馬上誇張大喊：「范范，這樣不行啦，怎麼可以性行為頻繁呢？」范范傻眼，解釋：「我沒有性行為頻繁啊！」但吳佩慈根本聽不進去，在醫護面前拉著她的手認真勸導，讓范范事後回想忍不住直呼：「想殺了她！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】