韓「氣質天菜女神」禹韓京現身台北街頭 罕見衣着密實卻暗藏性感
撰文：中天新聞網
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韓國人氣女實況主「氣質天菜女神」禹韓京，早前又在IG秀出在台北市信義區拍攝的美照。
同時這也是她2024年發出的第1篇文章，消息一出，引起大批網友熱議討論。
以天使臉孔完美身材狂吸百萬粉絲 點圖放大看禹韓京美照：
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擁有亮麗外型和完美身材的「禹韓京」，IG上擁有近百萬粉絲的超高人氣，去年才曬出穿着短版運動服，露出平坦小腹的照片。
事隔一個月，才又再度曬出赴台玩時的美照，喊說「我又想喝台灣的珍珠奶茶了」。
從「禹韓京」發出的照片中可以看見，她穿着有蝴蝶結設計的短版小背心，配上黑色針織外套，穿上超辣百褶短裙，搭長靴，露出螞蟻腰和美腿，低胸設計的衣服，讓她上身前傾擺出性感姿勢時，深V事業線若隱若現，十分誘人。
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貼文曝光，吸引超過3.4萬名網友按讚留言，並表示「真美寶貝」、「我想你」、「等你來」、「好漂亮」、「來請妳喝到飽，每間都喝」、「可愛又漂亮～」、「即使你打扮如此優雅純真，也顯得如此性感」、「很迷人」、「超優質」、「香氣四溢～」、「台北見」、「我的妹妹好漂亮哈哈，新年第一帖，歡迎。」
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