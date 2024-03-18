港男呻香港銀行美金定期劏客　利息冚唔到貴匯率：把人當豬宰啊？

本地銀行經常會推出「外幣新資金高息定期」優惠，以高利息吸引客戶，不過有港男近日就在小紅書上大抱怨，直指香港銀行的外幣定期是「把人當豬宰」，到底發生什麼事呢？



事主張貼一張銀行門口的照片。（小紅書圖片）

港男在小紅書以「香港銀行能不能不要把客戶當傻子」發文抱怨，指他早前到香港一銀行查詢港幣定期存款，得悉目前港幣年利率為3.9%後，客戶經理再告訴他美金定期年利率可達4.2%，相對港幣會較為划算。他隨後要求客戶經理報美金的的賣出價及買入價。

結果銀行賣出價7.86、買入價7.76，港男直言：「這把我天雷滾滾的。我還沒存錢，先跟你換一筆外匯，我先虧上0.5％？那美金定存多的0.3％還有什麼意義？」他續指銀行兌換美金的匯率，比香港金管局的聯繫匯率7.85港元兌1美元還要高，直言：「把人當豬宰啊？」

「我不需要換美金，我只需要存一個最實惠的方案」他把經歷分享到小紅書後，有不少網民留言，部份留言指「外匯換新定存一直搵笨除非你有需要用上外匯」、「香港銀行普遍把零售客戶當豬宰」，也有指「銀行不是慈善，你覺得差可以不換不用，明碼實價有啥好抱怨，你以為你在其他地方就可以用7.85換美金？」不過有網民認為，美金存款利息比港幣高，「如果這個錢是要一直做投資的，換成美金之後沒必要換成港幣了。」