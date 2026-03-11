日本爆熟齡離婚潮！仔女長大老婆即嚷分居　被拋棄丈夫3大共通點

在日本，愈來愈多結婚數十年的夫婦，選擇在子女長大成人後結束婚姻關係。這種被稱為「熟齡離婚」的現象，大多由妻子主動提出，背後往往是多年來對丈夫生活方式、金錢觀念或家庭責任的長期不滿，待育兒重擔卸下後，終於下定決心為自己而活。近日有日本媒體就此社會狀況製作專題報道，並專訪了一名打算待女兒長大後就跟丈夫離婚的過來人，剖析自己為何要個相處多年的丈夫狠下心，報道也分析了哪些男人的特質最容易老年「被離婚」！



《三十而已》劇照

根據日本媒體SPA! 報道，日本社會近年出現一種被稱為「熟齡離婚計畫」的現象，許多長期忍受婚姻不滿的妻子，在孩子尚未成年時便暗自決定，待子女獨立後便結束婚姻關係。這類離婚案例約有七至八成是由妻子提出，主要原因並非單一重大事件，而是長期對丈夫積累的不滿。從不參與育兒、酗酒、言語暴力，到嚴格限制生活費等「經濟暴力」，妻子們在漫長的婚姻生活中默默承受壓力，最終在孩子成年、卸下育兒重擔的時刻，下定決心展開新的人生。

《寶寶大過天》劇照

積怨已久是離婚主因

報道中亦訪問其中一位化名高木裕美（48歲）的女士，她與年長12歲以上的丈夫（61歲）及兩名女兒同住，他們在27歲結婚時買樓，看似建立了溫暖家庭，實則長年壓抑著對丈夫的不滿，「我完全無法想像，等孩子離家後還要跟那個男人兩個人一起生活幾十年。等小女兒成年後的6年後，我絕對要離婚」，更表示開始考慮離婚是在次女出生後「丈夫完全不參與育兒和家事，每天只顧著在外面喝酒，醉醺醺回家後還會抱怨『叫小孩安靜一點』。平時只會吐出『飯』、『洗澡』這種單字，讓我感到極度厭煩，從那時起我們就分房睡了。」

高木裕美亦提及一年前丈夫屆齡退休，在找到新工作前整年待在家裡，對她而言更是「地獄般的日子」。她堅定表示「我死也不想幫丈夫做老年照顧，已經告訴女兒和媽媽『一定要離婚』。」有趣的是，女兒們從那天聽到母親「真情剖白」後變得很體諒，全家外出用餐時，為了不讓母親與父親並排走路，甚至會刻意走在兩人中間將他們隔開。裕美目前為了離婚後的獨立生活，正在考慮增加工作量以累積資金。

《鬼怪》劇照

專家強調：熟齡離婚絕非一時衝動

據厚生勞動省統計，雖然日本整體離婚個案自2002年達高峰後持續下降，但同居超過20年的夫婦離婚個案卻自2014年起緩步上升，近年更維持在每年4萬宗以上的高水平。

處理過40000萬離婚個案的離婚諮商師岡野敦子分析，2008年日本實施年金分割制度，降低了女性離婚後的經濟門檻，而新冠疫情則成為熟齡離婚激增的重要契機。隨著在家工作普及，丈夫待在家裡的時間變長，許多太太來諮詢時痛苦地表示「早晚兩餐我還能忍受，但每天連午餐都要幫丈夫準備，真的讓我痛苦到受不了。」更強調熟齡離婚絕非一時衝動，「越來越多女性會等待孩子獨立、為離婚後的預算存錢，進行有計畫的準備。在女性諮詢者中，準備3年的人很常見，甚至有人花了5年以上來籌劃離婚。」

《太陽的後裔》劇照

精神虐待型丈夫的三大共同點

長期關注離婚與家庭問題的堀井亞生律師指出，這類案例中「被離婚」的老公有3大共同特徵，一般是在大型企業工作、有高收入和資產，往往認為「自己最會理財」、「把錢給妻子會被亂花』，因此會透過僅給予微薄家用的「經濟暴力」來控制妻子。這類男性通常社交圈狹窄，反而在家裡威風凜凜。妻子在這種壓力下長期累積不滿，往往會在孩子成年、卸下育兒重擔的那一刻爆發，下定決心離婚。

夫婦問題診斷士兼財務規劃師寺門美和子補充，熟齡離婚最常見的理由是性格不合，雖然也有精神虐待或出軌等重疊因素，但更多是從價值觀落差引發的小不滿，經過長年累積最終導致離婚。這類案例的特點是，很少有男性會意識到自己有問題。她亦分享了一個案例，一位70多歲的男性因突然被妻子遞上離婚協議書而感到絕望，甚至因為「分身家」必須賣掉房子、離開原有的社交圈，想到要孤單度過餘生而當場嚎啕大哭。