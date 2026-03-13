三上悠亞晒名牌包被寸「靠裸體賺錢還炫耀」留言霸氣反擊嚇退酸民

日本頂級女優三上悠亞雖然在AV界已引退，不過在鏡頭前活躍度仍非常高， 除了現身台灣擔任啦啦隊，又經營自家服飾及美妝品牌，還開設個人YouTube頻道分享自己生活軼事。日前三上悠亞在其YouTube頻道開箱名牌手袋，沒想到竟惹來惡意留言諷她用裸體買名牌還炫耀，惹來三上不滿更親自留言還擊！

三上悠亞3月8日在YouTube頻道上，分享自己終於入手的愛馬仕包包，還在鏡頭前晒出總共6個包包，包經典設計的柏金包、尺寸較小的肩背包等，也聊到價格高到離譜之外，連她自己買個包也不容易要「配貨」。本來只是happy sharing，沒想到有黑粉卻留言：「妳拿靠自己裸體賺來的錢來炫耀嗎？不是應該要好好正經工作、努力存錢買下愛馬仕，這才有價值嗎？」、「做『那種工作』誰都買得起吧？」

無端端被惡意中傷，三上悠亞即親自留言還擊酸民：「無論我用什麼形式賺錢，都是我自己買，沒人有權說三道四。」她還在即時動態截圖分享，並澄清自己已退出AV界超過兩年：「不論是做哪一行，能持續交出成績的人就只有少數，而且能持續下去的人更是少之又少。說什麼誰都可以靠裸體賺錢，這是哪個時代的講法啊？我覺得不理你在哪個時代，能站在最頂端的人，不論做什麼工作都很努力。想否定我的職業隨你便，但要持續交出成果，不論是哪一行都很不簡單！」不少粉絲也力撐三上的睇法，而最終她也成功嚇退黑粉，令對方將相關留言刪走。

