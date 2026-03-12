日本「裸祭」釀致命事故1死5傷！500年傳統爭寶木男人為何要赤裸

傳承超過五世紀、被譽為日本「三大奇祭」之一的岡山縣西大寺「裸祭」，向來以萬名壯男裸體奪寶的震撼場面聞名。但這項旨在祈求好運的神聖儀式，在2026年發生「求福變招禍」的致命意外，主辦方坦言活動正陷入續存危機。究竟這份跨越500年的傳統具備什麼樣的魅力，能讓萬名男士不惜冒著受傷風險也要搶奪好運？



據日媒《山陽新聞》報道，於2026年2月21日晚上，岡山縣岡山市的「西大寺觀音院」如常舉行擁有500年歷史的「裸祭」。當重頭戲「拋寶木」於晚上10時展開時，現場約1萬名只穿著白色兜襠布的男士瘋狂湧向中心爭奪，場面瞬間失控。儘管當晚現場已部署了超過1000名警察及消防員維持秩序，但仍無法阻止悲劇發生。

混亂造成6人受傷送院，其中3人傷勢最為嚴重，在現場已失去意識。經過多日搶救，警方於3月9日證實，一名48歲男子因腦部缺氧宣告不治，一名42歲男子在祭典結束後4天已恢復意識，但目前仍有1名58歲男子處於昏迷狀態。

500年傳統陷停辦危機

但這並非「裸祭」首次發生致命意外。據《FNN》報道，2007年就已發生過參加者被踩踏致死的事故。主辦單位西大寺惠陽保山會也表示「待警方和消防部門調查完事故原因後，我們將考慮採取措施防止再次發生，我們也在考慮下次是否不再舉辦該節日」。

既然這個祭典危險性如此高，但每年還是能吸引有成千上萬的壯男到場參加？究竟它的魅力在哪裡？

裸祭起源揭秘

「裸祭」，又名為「會陽節」，每年都會於日本不同的地區舉行，而當中最廣為人知的便是於岡山縣岡山市「西大寺」所舉行的「西大寺會陽」。每年2月第三個星期六，西大寺都會聚集約10,000名男士參加盛宴。即使祭典舉行的日子正值寒冬，但大家仍然會看到一眾只穿著白色兜檔布和白色夾趾襪的男士，而他們為的都只是同一個目標，那便是爭奪象徵幸福與幸運的「寶木」(Shingi)。

官方圖片

為何要赤裸爭寶木

其實西大寺會陽祭起源於1510年，至今已經有超過500年的歷史，當年有一位名為忠阿上人(Chuashonin)的寺廟住持向參拜的信徒們授予守護符，而該守護符因相當靈驗，以致想要獲得守護符的人越來越多，最後住持不得已以拋守護符的方式，將符授予參拜者，然而這卻造成了人們互相爭搶守護符的畫面出現。後來，守護符隨著時代轉變演變成「寶木」，而參加者亦為了於爭奪的過程中身體能夠自由行動，繼而選擇赤裸身體，「裸祭」便就此誕生。

每年參加裸祭的人都十分投入，每到祭典當日晚上8時，裸男們便會開始變得興奮，一邊大叫一邊進入寺廟內。他們會事先經過「垢離取場」，用水潔淨身體後再進入寺廟的本堂，而整日的重頭戲「丟寶木」則會於晚上的10時開始，於丟寶木的前1分鐘，寺廟本堂的燈會全部熄滅，而本堂的窗戶會先投下約100組小根得串牛玉(Kushigo)，以將寶木的福氣分享給更多人，之後寺廟的管理者才會丟下1對真正的「寶木」，供參加者們互相爭奪。

圖截自「RSKイブニングニュース」YouTube頻道

只為奪得福男榮譽

而男士們所爭奪的「寶木」，其實是以御神木，即神明所寄宿的神樹削製而成，並得到2週時間的加持，而成功搶奪寶木的人，亦會有個特別的稱號名為「福男」。而想成為「福男」其實亦不只是日本人的專利，只要大家是中三以上的男性便可以參加「寶木爭奪戰」，當地亦會有祭典中所需的兜檔布和襪子購買，但大家要留意有紋身和當日曾飲酒的男士們則不得參加，所以大家若真的想參加的話要留意啊！

儘管當前意外引發了祭典存續的討論，但這項傳承了500年的傳統祭典，在民俗研究與文化傳承上仍具備極高價值。若想進一步了解「裸祭」的規模與要求，可參考過往的活動資料：

「裸祭」活動詳情:

活動名稱:西大寺會陽祭

日期：每年2月第三個星期六

時間:晚上10時

地點:岡山縣岡山市西大寺

參加費用:全免(參加者需自行購買兜檔布和襪子)

參加資格:中三或以上的男性(有紋身/當日曾飲酒者不能參加)

前往西大寺的交通方式:

1.電車

從岡山站搭乘赤穗線約20分鐘可到達西大寺站，再從西大寺站徒步約15分鐘，即可到達。

2.巴士

從岡山站至西大寺巴士中心約30分鐘，從巴士中心徒步約15分鐘，即可到達。祭典當日會有臨時巴士供大家乘搭。