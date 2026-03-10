馮宜萱「有眼無珠妝」紅到日韓　網民創意大爆發　竟撞臉日本諧星

離開官場近十年的房屋署前副署長馮宜萱，近日因為「有眼無珠妝」成為全城焦點。除了引來全城熱議，原來片段也在日韓網民中廣傳，更惹來當地網民瘋狂討論，直呼「視線完全離不開她的眼睛！」



香港婦女中心協會日前召開記者會，探討「親密關係中的精神暴力」問題。馮宜萱以嘉賓身份出席並發表演說。怎料大批網民都「錯重點」，因為每當馮宜萱低頭望向講稿時，合上的眼皮上竟有一條粗黑的眼線，再疊加上方濃密的睫毛陰影，營造出一種「閉上眼也在反白眼」的錯覺，被網民戲稱為「有眼無珠妝」。

這個畫面無意間衝出國際，引起大批日本網民熱烈討論。由於畫面實在太過吸睛，不少網民大受震撼，「眼妝太怪了，講的話完全聽不進去。誰來好心幫她補個妝，重新塗一下眼影吧」、「她把眼線畫在了眼皮上！看第一眼，我還以為她的眼睛消失了」。更有網民表示，自己看了很久才搞清楚狀況，「我還以為她一直翻著白眼在說話」。

不少日本網民發揮創意聯想到其他經典畫面與事物。有網民想到日本已故諧星志村健的經典搞笑橋段，在閉上的眼皮畫上「假眼」來扮清醒。這個與馮宜萱妝容有著異曲同工之妙的搞笑畫面，迅速喚起了不少日本人的集體回憶，引來大批網民笑指這根本是學生時期專用的神技：「是上課偷睡覺也不會被發現的那一招嗎⋯」。另外有網民表示「只有我一個人想起了二◯加煎餅（日本一款印有半垂眼面具圖案的傳統零食）嗎？」

「有眼無珠妝」的熱潮更進一步蔓延至韓國，甚至有韓國網民發揮畫功將其樣貌畫下來，感嘆「哇⋯這位化妝真的⋯一開始還以為她是在施展什麼超能力，不過她在化妝上確實是用了超能力呢」。韓國網民的聯想力也十分豐富，有人表示這個妝容很有日本漫畫大師伊藤潤二的驚悚畫風感，亦有網民聯想到《火影忍者》中的我愛羅，「看起來睜開眼就像閉著，閉上眼又像睜開著」、「請不要閉上眼睛」。