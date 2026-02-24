回南天｜天文台料未來8日潮濕達95%　醫生1招測試你是否「過濕」

踏入回南天，天文台預計未來八日的天氣會相當潮濕。天氣預測顯示，未來八天最高相對濕度都達百分之95！

天氣潮濕除了令人不想走動，原來還會令人肥胖！台灣YouTuber「77老大」就曾在其社交平台發佈影片，分享天氣潮濕令身體水腫時的3大祛水腫方法！從體內體外入手，快速祛濕祛水腫！



根據天文台預測，偏東氣流會在未來一兩日為華南沿岸帶來較為潮濕的天氣，該區日間溫暖。預料一道低壓槽會在本週後期至下週初影響華南，該區間中有驟雨，局部地區有雷暴。而受一股東北季候風影響，下週初至中期華南仍有幾陣雨，氣溫稍為下降。

想知道自己身體重不重濕氣，77老大提供了一個極簡單的方法測試。利用你的手指公按壓大腿，如果呈現凹陷及顏色超過1秒鐘，就是痰濕體質，亦即是體內濕氣重。而濕氣重的原因除了天氣影響，日常喝酒、多吃甜食、油炸食物、熬夜等都會容易水腫。

祛水腫除了令身體減少濕氣，亦可以令身型更加美觀。即看77老大的3大法幫身體祛濕！

【1】按摩腿部、按穴位

敲肝膽經促進血液循環，維持臟腑平衡帶走體內濕氣。坐好打開雙腳開始按摩，首先雙手握拳敲打腿的外側，由臀部到大腿再到小腿。最好由屁股往下敲打，然後順序由腳跟內側敲打上大腿內側。這套敲打動作可以來回做10組，有助疏通經絡。

另外，按3個穴位分別是腳踝內側上方的三陰穴、膝蓋內側下方凹洞的陰陵泉和小腿外側的豐隆穴。體內濕氣排掉就可以令身體更輕盈。

【2】飲用「祛濕茶神」

祛濕不代表要減少喝水，反而應飲用適量的清水，補充每日適當的水份。77老大亦推薦飲用「祛濕茶神」，就是祛濕茶。一杯祛濕茶的材料有茯苓、薏仁、荷葉和黃耆，每種材料只需3克。然後全部放進一個茶包袋，再燜泡20分鐘或煲10分鐘即可飲用。這杯祛濕茶可以帶來消水腫、排除水分、代謝脂肪、排毒、增強免疫力等，一天一杯就很有效。

【3】生薑片泡腳

利用一個浴盆加上約38-40度的熱水，但並未足夠發揮祛水腫的功效。77老大就建議想達至祛濕減肥就必須加入生薑片，大約4-5片適當厚度的薑片。薑片並不需要煮熟，而是切好直接放進泡腳水裡。薑片有助提高血液循環，促進脂肪燃燒。

【4】日常習慣祛體外濕

除了以上3種方法祛身體內的濕氣，都有一些生活習慣可以祛身體外的濕氣。當室內濕度超過60%就要開抽濕機。平日加上適量的運動，令身體出汗都是祛濕和燒脂的好方法。77老大就建議可以跳繩，再每天增加運動的份量。而飲食習慣方面都盡量少吃糖、油、酒等食物。

只要體內和體外都做好祛濕和減少造成濕氣的習慣，就可以令身體健康又美態！遇上潮濕天氣都不會容易疲倦。

