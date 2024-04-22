男友抱怨「戴套愛愛瞎忙一場」女友委屈發文網友砲轟：哪來的歪理

發生親密關係時，多數人都會做防護措施，但一名女網友表示，自己男友最近開始抱怨「戴套不算真正做愛」，感覺彼此被「一層膜」隔開，不少網友怒批簡直是歪理。



這名女網友在Dcard上透露，和男友交往近1年來，每次發生關係都會使用避孕套，可是最近男友多次感嘆「每次做愛都只是瞎忙一場」，因為男友認為「這層膜」阻斷彼此的親密接觸，更表示「每個戴套的男人一定都有這樣的想法」。女網友聽完男友的話，不禁好奇男生在發生親密關係時戴保險套「真的有那麼無奈和遺憾嗎？」

【延伸閱讀】帽事嘅｜3孩爸結紮1年後老婆「奇蹟懷孕」仍選擇信任 網民勸咁做👇👇👇

+ 27

貼文吸引不少網友討論，許多人批評男方：

「如果他說戴套不是真正的做愛，那你就出去約炮跟他說男伴都有戴套，不算真正的做愛」

「他就只是想無套，既然戴套不算，那就都不要做了吧」

「戴套是負責任的表現，他是想自己爽找理由搪塞，沒在乎到你的感受」

「不想戴套就直說，哪來的歪理」

「為了想無套，什麼鬼話都說得出來」

「請他結紮再來說，他就是希望你可以吃藥或是單純想無套而已」



也有男網友表示在發生親密關係時，戴保險套是保護也是尊重對方：

「要互相保護才對，但身體是自己的，更應該保護好自己，不要認為男方說任何理由就配合，順便可以觀察男生是愛自己多，還是愛你比較多」

「我覺得戴套是責任，除非他希望你吃事前，不過我還是會戴，雙重保險」

「我也討厭套子，但是有套子我一定戴，保護自己的同時也保護了女方」



延伸閱讀：

人妻尾牙抽中頭獎！婆婆竟說「這句話」…她氣到要休夫

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】