蒼鷺與少年｜奪奧斯卡網民呻看不懂　角色原型曝光「他就是哈爾」

日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出最新長篇動畫電影《蒼鷺與少年》，該片是日本上映時，他曾在試映時坦言：「有些部分我也還沒參透。」電影奧秘交由觀眾解答。隨著電影6日在台上映，也有網友哀嚎表示「看不懂」，《ETtoday》前往日本東京採訪製作人鈴木敏夫，他大方解析人物原型，「蒼鷺與少年」其實就是他與好友宮﨑駿，而牧真人的爸爸是另一部電影《哈爾移動城堡》哈爾長大之後。



鈴木敏夫身為吉卜力工作室三大巨頭之一，電影《蒼鷺與少年》上映之前，他接受台灣媒體訪問，透露宮﨑駿通常在描繪電影角色時，心中都會有一個真實人物的模板，「這次的蒼鷺其實就是我鈴木敏夫，而主角牧真人就是宮﨑駿」，主要描述兄弟之間的情誼。

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事實上，宮﨑駿2013年製作《風起了》時，就是以男人間的友誼為主題，鈴木敏夫說：「只是《風起了》沒有太明顯成功得表現出來，所以這次我很驚訝，我沒想到他會想再用類似的題材再畫一次。」

《蒼鷺與少年》也是繼2004年的《哈爾移動城堡》二度找上天王木村拓哉配音，他此次擔任「牧真人」爸爸的角色牧勝一。為何會再邀請木村拓哉合作？鈴木敏夫解答：「我覺得喔，哈爾跟那個爸爸（牧正一）就是同個角色，也就是說哈爾如果老了就會變那個爸爸，所以呢，決定配音的時候，我最一開始就是要找木村拓哉。」

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木村拓哉一口答應配音，談及這次的合作，鈴木敏夫笑答：「木村就是看著我跟宮﨑駿在對話在笑，這兩位爺爺的對話很像在搞笑這樣。」而過去宮﨑駿曾在試映時表示有些劇情他也還在參透中，鈴木敏夫被問到電影真正想要傳達的涵義？他很直接地回答：「沒有任何想說的訊息，做電影最重要就是觀眾看得開心，觀眾自己解讀想要的。」

作畫監督本田雄也向台灣影迷喊話：「在很多方面可能很多人會覺得很難去理解，但大家可以有不一樣的解釋，希望進場看得觀眾可以有自己的想法去解讀這部作品。」

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