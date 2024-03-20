出租家人專訪｜曾志偉演悲情戲遇太太患病　恬妞感動港人記得自己

電影《出租家人》，是一部集新舊兩代演員於一片的影片，劇組找來有一段時間沒有在香港演戲的恬妞，亦有自擔任無綫總經理後，又是好一段時間沒演戲的曾志偉，有趣是二人其實早在40年前已合作，今次亦是志偉哥親自誠邀恬妞回港見見香港影迷，而對香港人來說，最記得恬妞的演出，應該非《他來自江湖》的「余姣」莫屬。



曾志偉親自邀請恬妞回港演出，恬妞笑言︰「志偉鍾意靜靜地做善事。」（梁碧玲 攝）

二人由包租婆與租客，扮演成一對夫妻。（《出租家人》預告截圖）

恬妞︰行街啲人仲叫我余姣

恬妞上一次來港拍戲，已是2019年的賀歲片《如珠如寶》，當時由林敏驄與麥啟光合導，麥導即是今年賀歲片《臨時劫案》導演。娛樂圈通常求方便，哪位常見哪位紅便起用，5年冇見，要觀眾想起恬妞會有難度，但《出租家人》監製看畢劇本，便想起這位老拍檔，決定親自邀請出山，而監製就是曾志偉︰「合作過太多次，我明白演戲嘅方法，好適合呢個角色，佢演呢個角色會令我更易發揮，所以我提議畀導演（劉偉恆），佢話諗都未諗過，於是由我親自打電話畀恬妞。」

曾志偉看畢劇本，就想起要叫恬妞回來演這個角色。（梁碧玲 攝）

全個訪問，恬妞有不少次喜極而泣，包括提起香港人仲記得自己。（梁碧玲 攝）

余姣一角來自1989年的劇集《他來自江湖》，相隔35年大家都仲記得。（《他來自江湖》影片截圖）

恬妞一直以為導演找她演這部戲，直至做訪問宣傳才知背後發功的是曾志偉。「佢做人同做好事善事都好低調。（曾志偉︰呢個唔係善事喎！）我好多謝香港觀眾，冇忘記我真係好感動，我係一個普通的演員，到今日喺街仲有人叫我『余姣』（劇集《他來自江湖》角色），我搭的士一開聲︰「唔該哥哥，我想去……」司機就會轉頭︰「恬妞？！」嚇得我，又話唔收我錢，這份心意好感動。」

恬妞指星爺在片場，拍攝時好活潑好多意見，但一拍完便收埋自己。（《他來自江湖》影片截圖）

講起《他來自江湖》當然要問問跟星爺合作的事宜，劇中設定星爺不太喜歡恬妞，現在又是怎樣？恬妞︰「佢都真係唔鍾意我，哈哈……拍戲時佢喺現場好活潑，好似一個人控制全場戲，好多諗法，但一拍完就會唔見人，其實佢好鍾意靜，同幕前完全不同。」

恬妞稱搭的士一開聲，司機就聽得係自己，有時仲會請佢搭。（梁碧玲 攝）

曾志偉坦認自己最鍾意演戲多過做行政工作。（《出租家人》預告截圖）

總經理，愛演戲

恬妞耐冇在香港觀眾面前演戲，曾志偉就經常在觀眾面前，不過身份不同了，不是回應傳媒提問，解答下「Loong 9」的起源，就是繼續獎門人Super，問志偉哥是否仍然大戲癮？「梗係啦，任我揀做戲係最開心，只要演好個角色，成副精神演好佢就得，拍唔拍得晒唔關我事，Over Budget唔關我事，但做TVB乜都關你事，唔知前世做錯咩……哈哈。所以今次都好難得，我好珍惜每個鏡頭。」

鍾意演，亦鍾意度橋，起初收到導演邀請，是一部純喜劇，但志偉覺得最好睇，亦是最難寫的喜劇，應該要笑中有淚，「所以後段感人情節係我加落去，笑笑下令人喊係最高難度。」

曾志偉覺得做演員最幸福都咩都唔理，專心做好場戲就得。「拍唔拍得晒唔關我事，Over Budget唔關我事，但做TVB乜都關你事，唔知前世做錯咩……哈哈。」（梁碧玲 攝）

向《甜蜜蜜》致敬

在此不作劇透，但可以透露兩位在《出租家人》中，各自都有一場要觀眾淚腺崩潰的場面，而恬妞那一幕就與周家怡合演出默契。「我同家怡兩個好有默契，大家睇對白時已經眼濕濕，我知道拍戲最好第一個Take已經可以全數爆發出來，所以當我見到家怡佢情緒好好時，就叫導演拍佢先，我一路睇都一路喊，如果大家有私心，一定會話拍自己先，但我哋冇咁諗，大家都為部戲好，拍下最好的表現。」

本是對手戲，但見周家怡情緒到，恬妞將這個時刻讓出，待鏡頭拍下家怡最感人的一面。（《出租家人》劇照）

而這一幕，恬妞不單素顏演出，甚至要化得更差。「我好鍾意這個造型，非常非常鍾意，我最憎就係修圖，修到我都唔知自己喺邊，所以我叫朋友修自己好了，別修我，我修心不修圖。」

張曼玉在認屍一幕的悲喜交纏，既成為港產片名場面，也讓她奪得金像獎最佳女主角。（《甜蜜蜜》影片截圖）

曾志偉仍念記《甜蜜蜜》中張曼玉精彩的演出，今次豹哥站起來，在喪禮重施故技，將這份複雜的情緒演出來。（《出租家人》影片截圖）

至於曾志偉一場，要在太太的喪禮上致辭，場面感人，而靈感就是來自自己有份參與，《甜蜜蜜》中張曼玉那一幕經典喊戲，但當時志偉哥只飾演一具屍體。「我嗰場戲，一路笑一路流眼淚，好似冇悲傷但其實好傷感。我成日同演員講演戲唔使好激，好平去演，用對白由心出發便可。拍攝時，剛剛太太當時都有病，所以令場戲啲對白更真實。」

恬妞好專心聽志偉講嘢，又聽到眼濕濕。（梁碧玲 攝）

2003年金像獎致辭畢生難忘

不過數到最難忘的一次公開演說，曾志偉首推2003年在金像獎頒獎典禮致的開幕辭。「當年沙士，羅文離開（2002）、柯受良走（2003）、張國榮走（2003）、梅艷芳走（2003），身邊最好嘅朋友都走晒。其實我都唔想再做金像獎，到底用開心定唔開心心情去做呢？當時甚至要投票到底係咪要停一屆。直至見到好多醫生中完沙士康復後，再抽生死籌入去病房再打過，香港人真係冇得頂，於是覺得應該要做，要話畀全世界聽，香港係發生咗事，但好快會好番，大家可以再嚟。」

曾志偉在台上的致辭，百感交集。（影片截圖）

而這段開場白，志偉每背一字都附上一淚。「我背呢段對白時都一直喊，喊到化妝師問我咩事，我話冇嘢背緊對白，唔使理我，到我背到最後臨出場都仲喊緊，直至最後一次終於收到眼淚，終於控制到情緒，我唔想在大型晚會上流住眼淚去講。這是人生寫對白最難去講的一段對白，不可以含住眼淚去講，對白touching就不用多表情。」