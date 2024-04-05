寄生獸灰色部隊｜全昭霓分飾兩角考演技　延尚昊溫提這一集有彩蛋

Netflix韓劇《寄生獸：灰色部隊》上線記者會，早前在韓國舉辦，主創與演員包含導演延尚昊、編劇柳勇在與主演們全昭霓、具教煥、李貞賢、權海虓、金吝勸都盛裝出席。主演全昭霓更以一席挖洞黑色洋裝登場，仙氣逼人。



受到全球粉絲矚目《寄生獸》原著漫畫設定在日本，不過本次《寄生獸：灰色部隊》將故事場景移到了韓國，全昭霓本次飾演鄭秀仁與海蒂兩個角色，加上許多特效的運用，全昭霓認為這對她來說是很大的突破。她提到：「秀仁本來是一個不想要活下去，對於生活不抱任何期待。不過在遇到海蒂之後，受到她的影響讓秀仁感到自己必須要努力活下去。角色心態上的轉變與揣摩，是我很重要的一個功課。」

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寄生獸需要運用許多特效來完成，全昭霓也分享：「自己在很多打鬥場面中，因為不知道實際打起來會長什麼樣子，所以依靠很多導演的指示跟示範還有想像力來完成。」這也讓主持人打趣地說道，感覺導演與全昭霓脖子的肌肉應該很結實，因為時常要將脖子甩來甩去。具教煥飾演的角色薛強祐是當地的小混混，他對自己唯一的要求就是：「要吃飽、睡飽、保持安全」才有體力拍攝多且複雜的動作戲碼。

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在記者會的最後，所有演員皆邀請全球粉絲期待《寄生獸：灰色部隊》的正式首播。而導演延尚昊更提醒全球觀眾仔細觀賞全劇6集，並透露最後一集將有特殊彩蛋，是獻給全球喜歡《寄生獸：灰色部隊》的粉絲們。《寄生獸：灰色部隊》全劇即將於4月5日於Netflix全球上線。

《寄生獸》記者會，（左起）主演受訪金吝勸、李貞賢、具教煥、全昭霓、權海虓。（Netflix提供）

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