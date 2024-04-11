破墓｜5點分析劇情＋彩蛋懶人包　0815、1945等三組數字另有意思

韓國最新超自然驚悚片《破墓》2024年4月11日在香港上映，由青龍影帝崔岷植、《鬼怪》金高銀、《黑暗榮耀》李到晛和《秘密任務2：International》柳海真共同主演，該片不僅入選德國柏林影展，更在2月韓國上映一週後迅速突破330萬觀看人次，在韓國掀起一陣驚悚熱潮，並成為目前2024韓國最賣座電影。



《破墓》描述巫覡（男女巫師的合稱）花林（金高銀 飾）與峯吉（李到晛 飾）接到來自一個富裕家庭的巨額委託金，花林感應到這個家庭的祖墳是一切的禍根，於是找來風水師相德（崔岷植 飾）與禮儀師寧根（柳海真 飾）一起解決這樁案子。相德發現那奇異的墳墓竟位在禁忌的凶地上，他感應到不祥之氣，想拒絕花林的提議，但在花林的說服下，最後仍開始挖掘墳墓，卻出現了不能出現的存在。

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以下內容含韓國電影《破墓》劇透



狐狸與老虎

片中不斷提到「狐狸斬斷了老虎的腰」，是因為朝鮮半島在地圖上常被說像一隻趴著的老虎，而「狐狸斬斷了老虎的腰」就是指日本人（狐狸陰陽師）以插入鐵樁的方式，破壞韓國這隻老虎的背脊，欲使其國運衰敗。

據傳日本過去佔領朝鮮半島時，曾在韓國的各個風水寶地釘下巨大鐵釘，據說是為了破壞韓國的風水地脈正氣，有部分韓國人認為這或許是導致南北韓分立的原因。而同樣曾被日本佔領的台灣也有類似的傳說，據說日據時期日本政府為了穩固在台的統治而在臺灣各地興蓋神社。韓國類似維基百科的網站，也有紀錄到此傳說，但是真實史料並無任何紀錄。

狐狸不只是日本神話中稻荷神的始祖，也跟陰陽師有關係，相傳日本平安時代的大陰陽師安倍晴明就是人與妖狐所生。另外片中提到的和尚叫「Kitsune」則是與日文發音「狐狸」相同。

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主角的姓名與車牌

《破墓》的四位主角在片中的名字，其實都是出自於史實上，致力於推動韓國獨立運動人士的姓名，不只名字就連車牌也有意義，崔岷植的車號「0815」象徵韓國光復節，柳海真的車號則是「1945」是韓國光復的年，金高銀的車號則是「0301」象徵韓國的三一節，是全民性的反日運動。

朝鮮總督府原址

片中在美僑胞在被爺爺附身後，在飯店內看向窗外，以標準的日軍姿勢敬禮，那裡過去曾是朝鮮總督府，象徵著日本曾經的統治，因此在1995年被韓國總統下令拆除，朝鮮總督府原址現為已復建的景福宮的一部分。

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金高銀跳大神

劇中有「跳大神」的橋段，「跳大神」源自韓國巫教信仰，片中可見金高銀把手放進火爐、拿刀劃自己，與乩童用法器捶打自身是同樣的道理，強調當下是神靈護體的狀態，如果神靈保護女巫，也代表接下來的儀式可以進行，因此看到女巫做出以上行為都沒有受傷，現場負責遷葬的工人才敢開始動工。

豬殺蛇與人頭蛇身妖怪「濡女」

劇中有進行血祭，找來五位屬豬的人挖開墳墓，同時也以五頭豬來代替他們，其中一位在收拾的時候，卻看到了一條怪異的蛇，用鏟子將牠切斷成兩截，之後他就生了重病。這是源自於命理學中，生肖豬與生肖蛇是相剋的說法。

而他所斬斷的蛇長相非常怪異，有女子的臉與頭髮加上蛇的身體，這是日本傳說中的一種妖怪稱為「濡女」，據說濡女會吃人，如果見到牠也會令人生一場大病而臥床不起，這也是劇中那個人會生重病的關係。

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