Netflix 5月片單出爐：韓劇《The 8 Show》、《雖然不是英雄》…

Netflix的5月份最新片單出爐了！5月份推出了多部強檔鉅作，有話題度滿滿的南韓演員柳俊烈所主演的生存遊戲韓劇《The 8 Show》、講述新聞主播之間的爆笑愛情喜劇《没有秘密》、關於超能力家族失落的奇幻劇《雖然不是英雄》，如果想輕鬆一下的話，也有不二雄最新的科幻動漫作品《T·P 時光特警》和青春奇幻動畫片《我的鬼女孩》，讓《網路溫度計DailyView》將最完整的5月份Netflix片單一次整理給你！



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#韓劇《The 8 Show》5/17

《The 8 Show》是由前陣子爆出感情風波的柳俊烈所主演的最新韓劇，雖然與女神韓韶禧分手收尾，出演的這部《The 8 Show》反而增加了更多關注度，堪稱是繼《魷魚遊戲》之後，最值得期待的生存遊戲系列韓劇。

該部韓劇改編自裴真秀的原創網絡漫畫《Money Game》與《人性競技場》，在全球累積超過3億觀看次數，由柳俊烈、千瑀嬉、朴正民、李悅音、朴解浚、李珠煐、文晶熙和裵晟祐共同演出，描述8名參賽者只要在一個與外界徹底斷絕聯繫的空間生活100 天，就能獲得將近百億韓元的獎勵，不過一旦有人死亡，這個遊戲就會立即終止，將人們在金錢面前流露出的原始慾望展露無疑。

#韓劇《雖然不是英雄》5/4

《雖然不是英雄》講述一個超能力家族「福氏家族」失去一切能力的奇幻故事，家族裡的成員具有預知夢、飛行、時空旅行等超能力，卻因為失眠、過重等現代問題而喪失這些超能力，而張基龍飾演的男主角福歸拄，原本能夠「回到過去」，但卻因為患上抑鬱症而再也無法發揮這項能力，在回味過往零碎的幸福時光時，遇見了由千瑀嬉飾演的女主角，展開了一場浪漫的拯救之旅。

本劇由《Sky Castle》、《雪降花》趙賢卓導演執導，《不要戀愛要結婚》、《內向的老闆》朱華美編劇執筆，希望能共同呈現給觀眾一個、心動又治癒的奇幻愛情劇。

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#日本動畫《T·P 時光特警》5/2

「哆啦A夢」的作者—藤子・F・不二雄，自1978年開始連載的奇幻漫畫《T·P 時光特警》，在長達30年的等待後，改編的動畫影集終於問世了！故事以跨越時間的大冒險為主題，主角是個名叫「阿凡」的中學生，因緣際會之下成為時光特警隊的一員，努力救助不幸死去的人，但必須避免對歷史進程產生重大影響。

Netflix 為紀念藤子・F・不二雄誕生 90 周年，推出了這部動畫作品，是部刺激又感動人心的動畫，不僅富含歷史事件的懸疑元素、面對生命的人文劇情，還包括了令人會心一笑的幽默成分，將藤子・F・不二雄獨特的世界觀融入其中，是一部大人和小孩都能享受的奇幻地球冒險故事！

#歐美劇《柏捷頓家族：名門韻事：第3季第1部》5/16

《柏捷頓家族：名門韻事》即將迎來第3季！故事改編自一部攝政羅曼史小說作品，以距今200多年前的英國攝政時期為時代背景，講述兩大英國上流家族Bridgerton與Featherington在社交季節期間的愛恨情仇，包括男女情事、八卦、權力鬥爭等劇情，堪稱是古裝版的《花邊教主》（Gossip Girl）。

劇中有不僅許多大膽的親密戲，完全還原原作中的許多火辣描寫，服裝設計團隊也為戲下了許多功夫，能讓觀眾迅速入戲，前兩季都在上限不久後就迅速衝破千萬觀看。而第三季將著重於柯林和潘妮洛碧的關係，潘妮洛碧在上一季聽到柯林貶損她後，總算放下對他的長久愛意，兩人之間的拉扯是本季的看點之一。

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#歐美劇《異星戰境》5/24

「我不需要你的幫忙，我不信任任何AI。」《異星戰境》（Atlas）為一部Netflix所推出的太空、AI科幻鉅作，由拉丁天后珍妮佛·洛佩茲所主演，並由《加州大地震》（San Andreas）和《末日困獸戰》（Rampage）導演布萊德·派頓執導。故事發生在人類文明高度發展的未來世界，一位傑出、才華洋溢但憤世嫉俗的數據分析師艾勒絲雪柏（珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）飾演），對於人工智慧有著深切的不信任感，不幸在一項危險任務時遭到襲擊，在危機四伏的荒蕪之地，唯一的生存希望卻是她最抗拒信任的人工智慧－史密斯，兩個生命體最後只好並肩作戰的冒險故事。

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