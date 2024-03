鳥山明｜網傳13張龍珠Netflix真人版劇照　質素拋離09年荷李活版

動漫作品改編成真人版在近幾年屢見不鮮,不過評價卻都十分的不穩定,比較成功的例子有:《ONE PIECE海賊王》、《浪客劍心》以及《降世神通》,但失敗的卻有一拖拉庫,其中最知名的還要屬2009年的《龍珠:全新進化》(Dragonball Evolution),相信這也是令許多龍珠粉絲都不願再談的黑歷史,至此也沒有人敢再次嘗試真人化這部作品了。



但近期網上卻出現大量的《龍珠Z》真人化角色圖片,有些貼文甚至直接聲稱這是Netflix即將推出的真人版《龍珠Z》電影,這組照片看起來相當完整,展示了包括:悟空、悟飯、芝芝、拿迪斯、莊子、拿帕,笛子魔童、地球天神、比達、無限、龜仙人等。(點圖放大瀏覽👇👇👇)

不過實際上這只是一名名為mortecouille92的Reddit的用戶透過midjourney算出的AI圖片,但因為太過完整才會讓網友誤以為是真有製片公司要再次挑戰真人化《龍珠》。

截至目前為止也沒有任何真人版《龍珠》的消息,但著名影星米高B佐敦(Michael B. Jordan)也在訪談中聊到他有興趣執導真人版《龍珠》,他坦言這是一項「艱鉅且終極的挑戰」,另外,以執導DCEU作品聞名的薩克薛達(Zack Snyder)也對導演此作產生濃厚的興趣。

*去年上映的《洛奇系列:王者之後3》(Creed III)就是米高B佐敦首次嘗試擔任導演一職,結果大獲成功,而他本人也是眾所皆知的日本動漫迷。



實際上,自從Netflix的《ONE PIECE海賊王》成功之後,似乎就此打破了漫改作品魔咒,越來越多的經典動漫真人化的企劃都浮上水面,例如真人版《火影忍者》電影,就確定製作中,將由《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的導演Destin Daniel Cretton執導,或許在不久的未來我們就能再看到有人願意嘗試去真人化龍珠?

