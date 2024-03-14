《魷魚遊戲2》吳達秀爆性侵淪自耕農　網民鬧Netflix：罪犯回收場

韓國演員吳達秀在韓國電影《與神同行》雖演出配角的判官角色，但因搶眼戲份而頗受關注，然而他在2018年爆發多起性騷擾、性侵女演員的事件，讓他身敗名裂，影劇工作丟光，《與神同行2》的戲份也被卡。只是12日竟傳出他將參演《魷魚遊戲2》，也讓許多韓國網民直罵「Netflix簡直罪犯回收場」！



根據韓國媒體《STAR NEWS》獨家消息，吳達秀將演出《與神同行2》，經紀公司C-JeS工作室已經證實該消息，但並未透露屆時會演出哪個角色以及戲分多寡，而這也將是吳達秀首度演出Netflix戲劇。消息一出立刻引發韓國網民撻伐，原因就在於《魷魚遊戲2》的陣容還包含曾有毒品前科的前BIGBANG成員T.O.P.（崔勝鉉），讓許多韓國網民直批Netflix太不像話。

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韓國網民留言，「又不是演技厲害到非得用他」、「《魷魚遊戲2》的選角真的很扯」、「《魷魚遊戲2》給我毀掉吧」、「就算韓國人抵制，但外國人也會看，所以才不在意國內觀眾的觀感」、「男演員真的太爽了」、「劇名改成《洗白遊戲》好嗎」、「可以讓他演出性侵犯啊，變成半紀錄片」。

吳達秀2018年因為「Me Too」運動而被爆出曾多多名女演員伸出狼爪跟意圖指姦，他還一度稱自己遭誣賴，「所有圍繞在我周遭的各種說法絕非事實！」最終則在被害者與媒體不斷爆料之下，終於出面坦承並道歉，也沉寂一陣子，還在韓國南部的巨濟島務農為生。只是他被指控的案件因為追溯期已過，最後警方以「無嫌疑」結案，吳達秀也以獨立電影逐步復出，去年還與朴星雄演出電影《惡獸之戰》。

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