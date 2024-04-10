三體｜Netflix版豆瓣6.9分被騰訊版揮低「外媒評價曝光」有褒有貶

Netflix版《3體》（3 Body Problem，改編自小說《三體》）第一季自從3月22號上架後，爭議就未曾停止。上架當天，#三體 要劇情有特效# #Netflix三體名場面還原度# #爆改三體# #五等分的汪淼# 等話題就迅速登上微博熱搜。



豆瓣上逾10萬人給出了6.9的分數，比騰訊版《三體》45.8萬人打出的8.7分低了一大截。大家普遍認為，騰訊版偏人文核心，逐幀還原原著，而Netflix版主打一個視覺衝擊。總之在中國國內，無論是原著粉還是劇粉，對Netflix版《3體》的評價基本上是貶大於褒。

那麼Netflix版《3體》在海外的待遇是怎麼樣的呢？《影視獨舌》分別探查了海外比較大的兩家影視評分網站，IMDb和MTC。IMDb是純網民投票，可以視作歐美的豆瓣。在IMDb上目前已有3萬8千人為Netflix版《3體》打出了7.8分。

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細看劇評，爭議很大，基本上分為兩派。一派是《三體》原著黨，認為Netflix版就是一部膚淺、流於表面的爆米花式科幻劇。

演員的表演層次不齊，有的選角很貼臉，比如飾演程憬的Jess Hong；有的實在缺乏說服力，比如飾演女科學家奧吉的Eiza González，她不像個研究納米材料的學者，反而像個二十多歲的超模。

還有人說，如果你喜歡Netflix版，就不要去看原著了，因為Netflix版對原著做了很多有害的、完全沒必要的改動；原著男主角汪淼，被拆分成五個角色，「牛津五人組」，本來增加戲劇互動是好事，但拍出來的效果像青春劇。

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更有人直言，Netflix版「將我們這一代最偉大的科幻小說之一，簡化成了老套拙劣的荷李活垃圾。」另一派就是沒有看過原著、也沒看過騰訊版《三體》的觀眾，呼籲「九成的觀眾不關心原著，所以不要罵改編了。」

這些觀眾並不是三體迷，可能只是對科幻、燒腦、懸疑題材類型感興趣，對於Netflix版《3體》他們沒有任何預設，期待值為零的時候反而發現了驚喜，覺得節奏很緊湊，觀感順暢，CGI特效很夢幻，融合了未來主義的技術和現實主義的堅韌。

還有少部分人，看過原著、看過騰訊版《三體》，但抱著比較包容的心態看Netflix版，認為原著雖然是從中國人的角度寫的，但英國本土化不影響內容觀感，概念很有趣能看進去，是「Netflix有史以來最好的改編劇」。

MTC是媒體打分的平臺，在MTC Netflix版《3體》拿到了比較平常的70分，歐美媒體對這部劇觀感褒貶不一。像《San Francisco Chronicle》、《The New Yorker》、《時代週刊》、《The New York Times》、《華盛頓郵報》這些媒體都給了80分以上的分數（滿分100），都盛讚Netflix版《3體》節奏很好，原著劉慈欣寫得很抽象，有些情節奇怪、陰森，但劇裡落地得很好。

《The Boston Globe》稱這部劇是「一個偵探故事，一個神秘盒子，一場盛大的視覺奇觀，一部講述友誼的劇集，最重要的是，一部激發想像力的科幻作品」。

《TV Guide》、《Decider》的打分在70-80分的區間，覺得Netflix版《3體》的娛樂屬性比較高，雖然比大多數懶散的Netflix原創劇好看，但激發不了真正的敬畏感。

Netflix版《3體》在豆瓣上逾10萬人給出了6.9的分數。（截圖）

英國媒體《The Daily Telegraph》、美國娛樂界兩大報刊之一《The Hollywood Reporter》的打分都在60分及格線以下，認為這部劇「華而不實」，雖然有出色的地方，但劇情、人物塑造都流於表面，無論是人物形象塑造還是表演都只是點到為止，劇裡沒有絕對反派，但也沒有令人印象深刻的表演。

總而言之，Netflix版《3體》最大的作用是讓沒看過《三體》的觀眾入門了，它可能沒有逐幀還原原著，但對於很多海外觀眾來說，這是一部觀看門檻低、娛樂屬性強、品質合格的科幻劇。

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