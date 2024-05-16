雨夜之徒｜執導新戲落實搵佘詩曼演出？周殷廷讚對方好靚兼咁樣答

周殷廷（YT）昨晚（15日）完成一連兩場的《WHO IS YAN TING LIVE 2024》演唱會，完騷後受訪，被問到剛完成這個大Project，會放假還是有其他打算。他透露慶功後會同Fans影相，翌日（16）就影封面，然後繼續工作。他指演唱會雖然確實是人生一個里程碑，但不會太繃緊或放鬆，以平靜心態面對，所以完騷後還是如常工作。

周殷廷完成兩場演唱會後，還是如常工作，不會特別放假，透露即將忙新戲。（葉志明攝）

除了音樂方面的活動，YT早前宣布將首次執導電影作品，並以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，與監製陳穎倫再開創一個全新故事《雨夜之徒》。演員陣容方面雖然他暫時賣關子，但早前就曾透露是很重份量的演員，而監製IG上一個留言就透露玄機，令人揣測由「三屆視后」佘詩曼（阿佘）擔綱演出！她在監製陳穎倫的Instagram留言大讚《雨夜之徒》，說：「好耐未睇過咁正的劇本！」

周殷廷早前貼出《雨夜之徒》第四十一稿劇本，是他與監製經歷多個通宵的心血。

電影監製陳穎倫早於幾年前已邀請周殷廷一起合作拍電影，二人創作出《雨夜之徒》。

阿佘在影壇不算多產，但過往不止一次接拍由陳穎倫有份監製的電影，如：《十月初五的月光》、《棟篤特工》及去年上畫的電影《暗殺風暴》，早已建立默契；私下與對方亦相識多年，不時聚會及合照，昨晚記者向YT求證是否跟阿佘合作，他帶點故弄玄虛說：「呢個，因為阿佘係睇過個劇本，話個劇本幾好，其實最主要佢係同個監製熟，佢就讚咗呢件事，大家就話佢係咪喺《雨夜之徒》入面，其實《雨夜之徒》佢純粹睇咗個劇本。」

佘詩曼都有大讚《雨夜之徒》劇本，說好耐無睇過咁正的劇本，而監製亦有多謝她，令人揣測此電影的重量級演員便是佘詩曼。

去年上映的《暗殺風暴》，佘詩曼有份特別演出，而該片監製之一便是陳穎倫。（電影截圖）

雖然冇正面回答，但講到早前發佈《雨夜之徒》消息時，亦有阿佘的合照，YT表示：「係呀係呀，因為有傾緊啲嘢。（係啲咩嘢？）哎呀，我唔可以同你透露得太多，陣間又搞到人哋唔係太好。」YT坦言有跟阿佘接觸，至於對對方的印象，他先說「好nice」，然後想了一會再說：「然後係好……靚囉。你見到嘅時候，你會覺得，明星呀！但係見到我就會覺得『師兄，師兄。』佢係有種好特別嘅感覺。」

周殷廷（左二）、陳穎倫（左三）、佘詩曼（中）之前已經見過面！

YT認有同阿佘接觸和傾合作，但只透露她睇過《雨夜之徒》劇本，冇答她會否演出，問到對對方印象，他Hang晒機大讚對方好靚，完全是明星氣場。（葉志明攝）

《雨夜之徒》非翻拍「雨夜屠夫」林過雲的故事，而是以此案件再延伸，從海報所見2025年上畫。

他說《雨夜之徒》的選角和合作對象，都是很有經驗的影帝級演員，所以他不會落場演出；但正在籌備的另一套電影，他就會自導自演，「另一套係一眾年青演員，到公布嘅時候大家就會：『哦！』咁樣喇。」

《雨夜之徒》有影帝級陣容，所以周殷廷不會落場演出，但他透露即將自導自演另一套電影。（葉志明攝）