九龍城寨之圍城｜鄭保瑞讚「他」表現最突出　一原因剪走1/3戲份

香港最新票房大片《九龍城寨之圍城》在華人區反應熱烈，於康城影展的「午夜展映」單元放映後，也得到相當正面的迴響，導演鄭保瑞開心之餘，亦透露片子拍攝過程碰到難以想像的困境，包括全片最主要的城寨場景，因為當年內部治安混亂，宛如化外之地，除非原本就住在那兒，否則一般人很少會進去，他的父執輩也是沒什麼人去過，那怎麼能將內部重現？原來在拆除前有不少日本人進去一探究竟、意外留下歷史紀錄。



城寨內部的資料找齊了，要搭建出來又碰上另一困難，就是香港影視界搭建場景的老師傅幾乎沒什麼人了，在大陸的工作機會比較多，很多人都跑過去。其實不只搭建場景的師傅，外界以為港產片最強的就是武術指導，結果是連他們都面臨斷層，這次為了拍《九龍城寨之圍城》，還得特別去大陸、日本、韓國徵調人手過來，好在他在選角時就鎖定平常有在鍛練、身手敏捷靈活的演員，總算在一番演練下，做得有模有樣，打戲氣勢十足。

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觀眾看完《九龍城寨之圍城》，各有各的欣賞演員，鄭保瑞則透露自己印象最深刻、表現最讓他注意的是扮演大反派的伍允龍，那種張狂、卑鄙的樣子非常搶戲，鄭保瑞在公映版本裡已經剪掉伍允龍差不多1/3的戲，就怕其他人的光彩被掩蓋光。心情最複雜的則是辛苦搭出的九龍城寨拍完還是得拆光，裡面用心搜羅的道具，像是還能放映的A-roll錄影帶、當年一些真正的實體物品等，保留一年因倉庫租金太貴，也只能放棄。現在片子迴響超好，有計畫再拍系列作，這些工夫還是得再一次從無到有重新再弄一次。

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