《死侍與狼人》前40分鐘內容9大重點搶先睇　精彩程度直逼《復4》

隨著Marvel全新作品《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine、又譯《死侍與狼人》）即將在上映，主創以及卡士也展開了全球巡迴活動，首站他們就去到了中國上海。



成員包括：導演薛恩李維（Shawn Levy），賴恩雷諾士（RyanReynolds）以及曉治積曼（Hugh Jackman），也同時獨家放映了一段長達30～40分鐘的電影內容。

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以下文字將包含《死侍與狼人》劇透內容，請讀者們斟酌觀看

首先，《死侍與狼人》的片長約落在2小時7～10分間，該片全程包含大量血腥、暴力的動作場面，加上死侍大量的髒話，所以電影在各地都被評為R級（限制級），以下是觀看過40分鐘片段的觀眾所列出的九大重點：

一、整體而言既暴力又有趣，動作場面毫無冷場，配樂也很出色，同時含有一些非常令人印象深刻的感人片段。

二、《死侍與狼人》與《盧根》（Logan）的結尾有著非常暴力的連結。

三、盧根在本片中會出現大量變體，其中一個還是喪屍版本。

四、有很多關於霍士（Fox）與迪士尼的嘲諷笑話。

五、非常大量的客串角色。

六、我們在預告中看到的場景都是電影前40分鐘內的。

七、有一幕是「狼人大戰變形俠醫」。

八、女死侍登場，她帶著面罩無法辨別是誰演的，但聲音聽起來像萊恩現實中的妻子碧琪麗芙莉（Blake Lively）。

九、這部電影就像嘴砲版的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）。



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據了解，這30～40分鐘的片段將在未來幾天繼續於巡演中播出，包含：7月4日首爾、7月7日柏林、7月22日紐約首映會。

《死侍與狼人》狼情侍意雕像展

《死侍與狼人》狼情侍意雕像展。（COOL潮流生活網授權使用）

《死侍與狼人》狼情侍意雕像展。（COOL潮流生活網授權使用）

此外，台灣也正式引進1:1死侍與狼人雕像，全台唯一一座即日起正式在台北市信義威秀中廳公開展示，並邀請民眾跟雕像留下甜蜜的合照及打卡，就有機會獲得電影限量大禮包，詳情如下：

地點：台北市信義威秀中廳展期：2024/7/1-2024/7/31

活動：於展期期間與狼情侍意雕像合影，將照片上傳至個人IG公開PO文並且@marvel.tw、#死侍與狼人夢幻合體，就有機會獲得電影限量大禮包（內有徽章+愛心便利貼+愛的抱抱抱枕共3個好禮）。



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