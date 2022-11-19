《羅根》X-23童星暴風成長17歲變小美人　傳殺入MCU拍《死侍3》

【黑豹2／死侍3／X-23】在《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）和即將在25號於Disney+上架的《銀河守護隊假日特別版》（The Guardians of the Galaxy Holiday Special）播畢後，Marvel電影宇宙（MCU）第四階段亦宣告正式結束，影迷們開始把目光轉投至第五階段的電影上。



不過要數到MCU已公佈的多部作品當中聲勢最強勁的，卻是第六階段的《死侍3》（Deadpool 3），因為除了「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）將會回歸，近日更有消息指，他在《盧根》（Logan）的養女「X-23」亦有份演出。

【圖輯】暴風成長變小美人！「X-23」Dafne Keen轉眼已17歲失童真但仍然有型（點圖放大看更多IG照片👇👇👇）

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Dafne Keen當年雖然只有12歲，演技卻沒有被曉治積曼、柏克史釗域（Patrick Stewart）大大的比下去，不止成功演活帥氣卻惹人憐惜的「X-23」，更憑著獨特的個人魅力成功虜獲粉絲的心，受歡迎程度完全不輸MCU第四階段登場的一票英雄接班人。時隔5年，Dafne Keen轉眼間已經17歲，不再童顏但似乎比以前更有型格，還時不時在IG分享性感照，大派福利。

【同場加映】15位童星近況大曝光有人已成天后 Celine妹妹變黃心穎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：《死侍3》將於MCU第六階段上映，金鋼狼、X-23父女檔回歸】