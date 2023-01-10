死侍3｜曉治積曼因老婆一句話再做超級英雄　為演狼人地獄式特訓

【死侍3】去（2022）年Marvel最大新聞之一，莫過於曉治積曼（Hugh Jackman／休傑克曼）回歸主演「狼人」（Wolverine），將與死黨「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds／萊恩雷諾斯）合作演出《死侍3》（Deadpool 3），當時消息讓外界譁然，曉治積曼也為此透露回歸原因是「可以玩一下」、「賴恩窮追不捨」，不過，動機似乎稍顯單純，讓不少影迷深感質疑，終於，近日他在受訪時，首曝是老婆的一句話，使他萌生回歸念頭。



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曉治積曼於節目《Who’s Talking to Chris Wallace？》受訪時，被問及過去堅決不再出演狼人，甚至賴恩多次懇求無效，為何卻在一夕之間改變了？曉治積曼對此表示，他真心將2017年《盧根》（Logan／羅根）做為告別作，同時向外界、賴恩表態無數次「我平靜地落幕了，不會再回歸。」只不過，當有天曉治積曼的妻子Deborra-Lee Furness問他：「在這之中，你真正渴望的是什麼？」使他絕不回頭的內心動搖。

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曉治積曼解釋道：「我隔天在開車時，思索這個問題。我想起，死侍與狼人在漫畫中有對手戲，進而聯想到，如果我與賴恩合作，我們會像電影《48小時闖天關》（Another 48 Hrs.）中的主角拍檔一樣，一個是嘴臭到不行的青年，另一個是頭髮花白的古板老人，光想到這對產生的化學效應，就讓我等不及了，更別提這是我飾演狼人從未有過的機會。」

也因如此，曉治積曼下定決心以狼人之姿，在《死侍3》中現身，他隨後提到，回歸角色的訓練過程，他會在家人的陪同下，進行為期6個月的特訓，他也表示，自己目前除了每周在百老匯載歌載舞外，其餘皆是空閒時間，讓他能夠更專注此事。

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