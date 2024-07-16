特朗普遇刺美國大選勝負已分？網民熱議呢三件事　恐令股市動盪

美東時間13日晚間6時11分左右，共和黨準總統候選人特朗普（Donald Trump）正向賓州城市巴特勒（Butler）的支持者演說，現場突然爆出數聲槍響，特朗普迅速蹲下並以講台為掩護，數名特勤人員一擁而上包圍在他身邊保護。台灣討論區PTT網友直呼特朗普是「美國阿扁」，還有人擔心恐怕影響股市震盪，有人認為這一波操作下，特朗普穩贏了。



特朗普遭槍擊，特勤在一片恐慌聲中護送下講台，一頭亂髮的特朗普收起驚魂未定的表情，停止走向維安車輛並轉向群眾，振臂疾呼「戰鬥（fight）」數次，臉上甚至還有血跡，掀起熱烈掌聲。

特朗普遭槍擊，特勤在一片恐慌聲中護送下講台。（Reuters）

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一名台灣網友轉貼新聞至PTT，不少人認為，槍擊案將會大大影響選情，並帶動特朗普的支持度，其他人留言：

「沒死就贏了」

「民主黨真的很髒」

「要選上了嗎」

「看來大選已結束，勝負已分」

「特朗普只要活著就贏了」

「贏定了吧」



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還有人笑稱像是模仿319槍擊案：

「美國阿扁」

「阿扁：學喔？」

「世界怎麼跟得上台灣」

「歷史總是不斷上演」

「說到選舉，台灣獨步世界」

「這劇情台灣是不是演過」

「319直接贏」。



有人笑稱像是模仿319槍擊案。（譚英瑛／多維新聞）

另外也有許多人擔心特朗普槍擊案影響股市走勢：

「星期一要持股出清嗎？急，線上等」

「明天股市會綠一片嗎？」

「股市多頭總司令回歸」

「股市會崩嗎？」



回顧台灣大選歷史，前總統陳水扁在2004年3月19日下午，於台南市金華路上進行競選活動時也曾遭到槍擊，造成陳水扁與前副總統呂秀蓮分別於腹部與膝蓋受傷，該案被認為對隔日舉辦的總統大選產生關鍵影響。

陳水扁（左）2000年帶領民進黨首次贏得總統大選，實現台灣第一次政黨輪替。右為副總統呂秀蓮。（Getty Images）

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