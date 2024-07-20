死侍與狼人｜小狼女長大了驚喜現身　女死侍露金髮網民推測真身

全球期待等到硬晒的Marvel Studios《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），將於下周三（24/7）上映，是賴恩雷諾士與曉治積曼這對戲裡戲外相知相識好兄弟，繼《變種特攻：狼人外傳》後，17年來最勁爆、最熱血合作。而電影亦於今日（20/7）推出終極預告，一向最反傳統、寸嘴的死侍，收起平日mean爆作風，竟然向狼人來個深情對話？



二人惺惺相惜，既可寸嘴又可深情對話。（《死侍與狼人》預告截圖）

死侍拎住張全家福，要求狼人幫手。（《死侍與狼人》預告截圖）

預告仲有大量舊畫面，回憶返晒嚟。（《死侍與狼人》預告截圖）

呢幕最經典。（《死侍與狼人》預告截圖）

預告一反賤嘴風，一來就是死侍自爆在自己世界中，狼人是最勁最重要的，希望狼人可以跟他一起組隊拯救他的親朋摯友。而片中亦重現狼人過往的經典畫面，連粉絲一直期待，狼人接班人《盧根》（Logan）裡的「小狼女」蘿拉也首度亮相，暴風式成長變成少女繼續點醒狼人。

在《盧根》接棒做狼人的「小狼女」蘿拉。（《死侍與狼人》預告截圖）

現已長大成人。（《死侍與狼人》預告截圖）

除了蘿拉現身，預告片亦有更多鏡頭落在其他女角身上，分別是展露全副身材（武裝）的女死侍（Ladypool），對比上條片，今次見到金髮，令一眾影迷又推測到抵係由邊位女星飾演？而大熱的分別係「死侍」賴恩現實生活中的太太，由於她都是名演員，相當合理但欠驚喜。而另一大熱就是賴恩的好友Taylor Swift，宣傳期間都不時拿佢開玩笑，如果客串一角都好合理。

賴恩雷諾士太太Blake Lively，都係女星，都係金髮。（Getty Images）

美國樂壇天向Taylor Swift，向來與賴恩是好友，碌卡客串一角都有機。（REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File photo）

對比上條片，今次Ladypool見到金髮，令一眾影迷又推測到抵係由邊位女星飾演？（《死侍與狼人》預告截圖）