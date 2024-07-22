香港動漫節2024｜門票獨家價錢$15起+活動開放時間+重要嘉賓
香港動漫節ACGHK 2024開放時間為7月26日至7月30日，門票今可以現場購買，所以要事先網上買門票。今年香港動漫節2024有普通門票及小童門票，只要透過《香港01》買門票更可以享有獨家價錢減$5優惠。即睇下文了解門票票價、開放日期/時間及地圖等詳情。
香港動漫節2024｜門票獨家優惠減$5
1.小童門票 - 3至11歲｜價錢:＄20
-須出示附有相片的證明文件，如學生證
-11歲或以下的小朋友必須由一位18歲或以上的人共同進入
-可由1B特快通道*入場，可以帶最多2名成年人同行
-3歲以下小童免費
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2.一般門票 - 12歲或以上｜價錢:＄42
-每人每次進場用一張門票
-由1C通道入場
-60歲以上、旅客或傷健人士，出示證明可帶一名成年人同行由1B特快通道*入場
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*1B特快通道- 每日早上10:30 開放
【*獨家減$5】- 優惠適用指定活動門票價錢，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。
香港動漫節2024｜Hall 1 排隊安排如下
由1B特快通道進入
-親子/長者/旅客/傷健人士等
-潮巨匠「玩具放暑假」閃咕珍藏門票
-3回特快入場券
香港動漫節2024｜免費去Hall 3 CosParadise
為了讓更多人可以體驗到Cosplay文化，今年Hall 3 CosParadise每小時都會有1000個名額給持有Hall 1 的人士，想體驗到Cosplay文化的你，記得做好以下步驟，就有機會可以免費去Hall 3。
1.下載ACGHK App並成會員
2.進入動漫節2024—ACGHK—Hall 1場內，再掃瞄指定的QR code(要留意:每小時更新)
3.登記時，要填寫實體門票號碼/電子門票號碼
4.當到達指定時間就準時到，並出示相關實體門票號碼/電子門票號碼
5.每張門票都只可以登記一次，並需要在當日使用
動漫節2024-門票獨家減$5
香港動漫節2024｜搶頭籌安排
過往動漫節，不少動漫迷為了搶到心儀的商品，都會徹夜排隊。而今年，大會ACGHK 2024就實行「實名登記頭籌卡」。在頭2日，7月26日至27日期間，大會將每天隨機抽選300名參加者，再決定他們的入場的順序。如當日登記人數不足300，大會就會隨機編配入場順序。
香港動漫節2024｜大會舞台活動時間表
香港動漫節2024｜重點活動Highlight
動漫Cosplay大賽2024｜7月26-28日
經過初選入圍的20位Cosplayer，比賽將會在7月26-28日舉行，到時會由大會專業評審團選出冠、亞、季軍，還有一個由觀眾投票的「Cosplay人氣王大獎」。
動漫Cosplay大賽
7月26日 13:00-14:00pm
7月27日 12:45-13:45pm
7月28日 11:30-12:30pm
7月28日 15:30-16:15pm(頒獎典禮)
動漫節2024-門票獨家減$5
CYNHN 和 NMB48亮相｜7月29日
「TIF ASIA TOUR」與香港動漫節「ACGHK2024」的合作，今次會帶來CYNHN和NMB48亮相香港動漫節2024，與乙女新夢一同演出。演出日期為7月29日，更多詳情將稍後公佈。
Canvas Project全民偶像選拔賽｜7月29日
決賽及頒獎典禮
Canvas Project全民偶像選拔賽進入決賽階段，８強觸目誕生，將會在7月29日下午3:00-4:15pm，在觀眾一人一票的方式，選出未來的偶像，大項包括冠、亞、季軍及MVP大獎。
ReoNa Special Live in ACGHK｜7月30日
時間:14:15-14:45
繼早前ReoNa宣佈舉辦香港演唱會(7月31日)，原因在7月30日，ReoNa會在ACGHK大會主舞台演出，香港Fans 有機會一連2日可以欣賞到ReoNa的表演。ReoNa是刀劍神域外傳 - 「神崎艾莎」的聲優。動漫節2024-門票獨家減$5
亞太區Cosplay 嘉年華｜7月30日
每年ACGHK 動漫節的焦點活動，莫過於最後一日舉行的「亞太區 Cosplay 嘉年華」了。這個備受矚目的Cosplay盛會，今年更邀請到多個知名的亞太區Cosplayer 組合到港參與演出，各Cosplayer迷在欣賞表演的同時，也可以一起交流心得。
謝雪心今年繼續Cosplay
續上年謝雪心Cosplay《原神》達達利亞，網民激讚好玩得，都成為市中熱話。今年謝雪心繼續Cosplay，想知道謝雪心Cosplay什麼角色，就要留意亞太區Cosplay 嘉年華。
香港動漫節2024｜場館圖
2024香港動漫電玩節 ACGHK
日期：2024年7月26日（五）至7月30日（二）
時間：10:00 – 21:00 (7月30日 8pm關閉）
地點：香港會議展覽中心1號展覽廳