死侍與狼人｜麥當娜激罕帶同孖女撐場　賴恩老婆以「女死侍」登場

全球期待的Marvel Studios超級英雄鉅獻《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），將於24/7香港正式上畫。電影繼續走訪各地，日前就去到紐約舉行首映禮。男主角「死侍」賴恩雷諾士 Ryan Reynolds和「狼人」曉治積曼 Hugh Jackman執到正出席，賴恩的愛妻碧琪麗莉芙 Blake Lively到場恩愛撐老公外，更帶同狼人級老友超模Gigi Hadid一同到場，兩位美女更分別穿上華麗的紅色低胸緊身裝及芥辣黃Miu Miu圍巾上衣及裙子，分別扮成女版死侍和狼人。

返到紐約主場，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）執到正出席。（大會提供）

賴恩的愛妻碧琪麗莉芙 Blake Lively到場恩愛撐老公外，更帶同狼人級老友超模Gigi Hadid出席。（大會提供）

首映更天大面子，請到身為片中插曲《Like a Prayer》主唱者的樂壇天后麥當娜 Madonna出席撐場，娜姐亦帶同11歲孖女Stella及Estere捧場。

樂壇天后麥當娜由於有唱片中插曲《Like a Prayer》，故也鼎力支持出席首映，亦帶同11歲孖女Stella及Estere捧場。（大會提供）

一對孖女都是Cool Cool的。（大會提供）

《死侍與狼人》首波影評亦剛出爐，外國影評都非常正面，讚揚這部電影動作笑料均非常有趣正斗，客串和驚喜均壯觀，也是一封給Marvel的情書，是Marvel朝著正確方向邁出的一步。如《Nerdtropolis》的Sean Tajipour就表示︰「《死侍與狼人》改變了MCU的遊戲規則，因為它是自《無限之戰》和《終局之戰》以來規模最大、最大膽、最COOL的MCU電影。賴恩雷諾士和曉治積曼是我們一直在等待的終極二人組！」

《Fandango》的影評人Erik Davis亦指︰「客串和驚喜均壯觀，幽默、動作、血淋淋的打鬥也很正斗……最討觀眾歡心是對角色的尊重和愛。」