YouTuber參演Netflix神劇　拍片踢爆臨記片酬及更多拍攝內幕

Netflix製作的許多影集都十分深受觀眾喜愛，包括一些演員也因為接拍了Netflix的劇而人氣暴漲。



近日，來自臺灣並定居倫敦的YouTuber Ashley Hsiung分享了她有幸獲得在Netflix排行榜第一名的大劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第三季中演出的機會和經歷，引發了廣泛關注。

來自臺灣並定居倫敦的YouTuber Ashley Hsiung。（IGashleyhsiung）

來自臺灣並定居倫敦的YouTuber Ashley Hsiung。（IG@ashleyhsiung）

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原本以模特兒出身的Ashley表示，她其實從小一直有個演員夢，但因為自己並非科班出身，所以遲遲都沒機會踏入這一行。

到了英國後，她決定給自己一個嘗試演藝事業的機會，除了從事一份正職工作外，還會利用休假時間從事家教、拍攝和試鏡等工作，幾乎每天都在忙碌工作中度過，為的就是要努力賺錢以面對英國高昂的生活費壓力和圓夢。

Ashley表示進入Netflix劇組是非常嚴格的。（影片截圖）

她在影片中分享道，她是如何通過與當地演員公司合作，才有機會成為了《柏捷頓家族：名門韻事》的臨時演員。

Ashley表示進入Netflix劇組是非常嚴格的：

除了我們的手機會被沒收十幾個小時之外，我們其實根本不知道我們自己拍的劇名，所有每一個工作都有個code name，我一進去之後其他臨演才跟我說是《柏捷頓家族：名門韻事》

Ashley表示拍劇時「手機會被沒收十幾個小時」。（影片截圖）

她還強調在英國當臨時演員，其實與一般演員的流程都一樣，每個人都有妝發師也會定妝：

當時我記得我試了大概有十幾套衣服，每個工作人員態度都非常好。

至於作為一個臨時演員為什麼會有大特寫？Ashley解釋說是因為身高和服裝的關係，才讓她意外獲得了導演特別安排的大特寫鏡頭，這在臨時演員界裡是非常難得的機會。

Ashley強調英國演藝圈的生態和待遇真的非常好。（影片截圖）

她還興奮地說：「而且大特寫還加錢噢。」並表示出演Netflix的劇，只要有個大特寫的都一定要經過Casting選角：

那一個鏡頭短短的一秒鐘都是幾百人在試鏡的。

她的薪酬相比臺灣高出了10倍以上。（影片截圖）

對於酬勞問題，Ashley透露作為臨時演員，她的薪酬相比臺灣高出了10倍以上，雖然拍攝時間長達七八個小時，但真的非常多：

那因為我有特寫鏡頭的關係，所以最後我拿到扣完傭金大概一萬到一萬五台幣之間。

她還強調了英國演藝圈的生態和待遇真的非常好，不停地稱讚Netflix劇組的專業和對演員的重視。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】