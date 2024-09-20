袁澧林等4位女神為金馬獎造勢 虛擬攝影棚拍出4種夢境效果極華麗
撰文：聯合新聞網
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再過2個月就是金馬獎，影人團結啟動宣傳，年度廣告在2位金馬得主攝影師余靜萍和舞蹈家許芳宜操刀下，延續「時刻之間」的視覺概念，邀來王淨、袁澧林、方郁婷、王渝萱攜手詮釋穿梭時間和夢境的魔幻故事，在金曲獎得主陳珊妮量身打造與獻唱的「造夢的人」動人配樂中，邀請觀眾和影人一起迎接即將到來的金馬盛會。
余靜萍掌鏡、許芳宜擔任舞蹈設計並成為時間的化身，穿梭在4位女孩之間，她們分別代表冒險夢、戀愛夢、懸疑夢、似夢非夢4段奇幻夢境。王淨感性說：
「我自己也是個愛做夢的人，有時候從進入電影角色到殺青，也像是體驗一種似夢非夢的過程，而我也從中得到許多意外的收穫。」
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袁澧林笑說自己的內心「蠻野的」，迫不及待想接觸更多故事和角色，希望自己能在電影裡持續地冒險下去；方郁婷道出少女的曖昧悸動，這次工作也是她首度嘗試吊鋼絲。許芳宜則說：
「對我來說，夢境可以看見自身的焦慮和期待，像是說故事給自己聽。而這支影片可以是我的故事，也是每個人的故事。」
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余靜萍「痛苦又快樂」，因為自己首次全程在虛擬攝影棚拍攝，不僅前期製作需要準確精密的計算，還有許多技術問題需要測試，對她來說是很有趣的挑戰。
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