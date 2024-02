梁朝偉憑陳奕迅〈社交恐懼癌〉殺入金狼獎　撼吳慷仁蔡思韵袁澧林

第1屆金狼獎由艾怡良、攜手演出短片公布入圍名單,最佳年度MV、演唱表演獎競爭格外激烈,而最佳演員獎入圍名單不只有朱軒洋、陳奕迅、梁朝偉等人,還有金馬影帝吳慷仁、金鐘視帝薛仕凌等等,屆時勢必是一場激戰。



最佳年度MV入圍者包含陳珊妮「你要去哪裡 ver.20240113」、壞特?te「Ho(l)e」、 田馥甄「乘著無人光影的遠行」、MC HotDog熱狗「她的眼光」、 閃靈「護國山」、陳奕迅「社交恐懼癌」、王心凌「Bite Back」、邵大倫「變身 HENSHIN」、陳奕迅「塵大師」、SmashRegz(呂士軒、張伍、SJIN)「這樣 合法嗎?」,是競爭最為激烈的獎項。

最佳演唱表演獎從入圍前就引發高度討論,將由陳奕迅「塵大師」、蔡依林「OH LA LA LA」、楊乃文「墮落」feat.佛跳牆、MC HotDog 熱狗「她的眼光」、李拾壹「假貨症候群」、陳珊妮「捆縛」_「調教 X教條」演唱會Live,被視為是死亡之組。經統計之後,陳奕迅「社交恐懼癌」MV入圍5項、「盲婚啞嫁」MV入圍3項、「塵大師」MV入圍2項,合計10項成為大贏家,卻要自己打自己。

金狼獎作為台灣第一個MV專屬的頒獎典禮,本屆吸引超過700件作品報名,金狼獎評審長陳奕仁表示:「每個歌手以及導演的作品都大相逕庭,不敢說最終結果不會有遺珠之憾,但我們盡量尋求多樣性和創新性的平衡,並著重挖掘及表彰作品的原創性、視覺表達,以及敘事能力。」頒獎典禮於3月9日登場,典禮實況觀眾可以透過金狼獎官方YT頻道、IG、LINE VOOM關注。

第1屆金狼獎完整入圍名單:



●最佳攝影及燈光設計獎

江民仕 / 江民凱 / 余志祈

楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE

施博鈞 / 劉家豪

鳳小岳〈Soaking in Divine〉

宋秉諭(孤單山姆) / 林宏洋

婁峻碩〈RISE〉

陳逸星

TIAB〈GET DOWN〉

黃子然 / 黃柏源

蘇打綠〈控制狂〉(蘇打綠版)

劉子健 / 劉仲偉

陳奕迅〈社交恐懼癌〉

●最佳美術設計獎

郭志達

王心凌〈Bite Back〉

廖音喬

閃靈〈護國山〉

黃少築

MC HotDog 熱狗〈大馬戲團〉

吳宜玫

傻子與白痴〈遠慮〉

陳宛滋

華晨宇〈飛行模式〉

文嘉浩

陳奕迅〈盲婚啞嫁〉

王瀞玉SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎?〉

郭一諾 / 王信超

孫盛希〈INFP〉

●最佳製片獎

吳容宸

陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉

Haoyan of America / Chia-Lun Chang(張家綸) / Joanna Zhang

?te壞特〈Ho(l)e〉

王祥瑋

MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉

李光哲

閃靈〈護國山〉

鄭宇璿

田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉

林建南 / 劉進儀

陳奕迅〈社交恐懼癌〉

王漢聲

王心凌〈Bite Back〉

邵大倫 / 陳慧萍(陳啦啦)

邵大倫〈變身 HENSHIN〉

鄭宇璿

SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎?〉

●最佳造型設計獎

方綺倫 / 黃郁萍

王心凌〈Bite Back〉

周詩涵(Mina)/ 雅泳 / 徐于筑

麋先生〈天生寂寞〉

施筱柔

陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live

Tungus Chan / 邱亞歷/ 何翰聰(Johnny Ho)

蔡依林〈OH LA LA LA〉

邱念

傻子與白痴〈遠慮〉

周詩涵(Mina) / 高若瑄

SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎?〉

●最佳剪輯獎

Haoyan of America

?te壞特〈Ho(l)e〉

談宗藩

陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉

邱美惠

MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉江民仕

楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE

王大其

閃靈〈護國山〉

陳威旻

TIAB〈GET DOWN〉

曾慶治(Milk Tsang)

百合花〈出來〉

●最佳視覺特效獎

陳家和 / 苗天雨

王心凌〈Bite Back〉

談宗藩 / 林浩翔

陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉

胡其彰 / 葉梓華

TIAB〈GET DOWN〉

莊水 / 王伯彰

SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈誰幹的?〉Ft. BRADD

施譯棋(YEECHI)

聲子蟲〈印象派〉

李達峰(ArchieTAT)/ 陳子揚

李拾壹〈假貨症候群〉

徐德寰 / 徐德宇

邵大倫〈變身 HENSHIN〉

●最佳演員獎

羅北安 / 薛仕凌

HUSH〈成人〉

陳奕迅 / 梁朝偉

陳奕迅〈社交恐懼癌〉

朱軒洋 / 袁澧林

楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰

陳奕迅 / 蔡思韵 / 陳紫萱 / 吳肇軒

陳奕迅〈盲婚啞嫁〉

鳳小岳

鳳小岳〈風車〉

吳慷仁 / 蔡亘晏(爆花)

原子邦妮〈給我一杯快樂水〉

●最佳演唱表演獎

陳奕迅

陳奕迅〈塵大師〉

蔡依林

蔡依林〈OH LA LA LA〉

楊乃文

楊乃文〈墮落〉feat. 佛跳牆

MC HotDog 熱狗

MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉

李拾壹

李拾壹〈假貨症候群〉

陳珊妮

陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live

●最佳導演獎

張傑邦

陳奕迅〈社交恐懼癌〉

Haoyan of America

?te壞特〈Ho(l)e〉

談宗藩

陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉

陳奕仁

王心凌〈Bite Back〉

陳家信(提摩西)

傻子與白痴〈遠慮〉

洪博德

閃靈〈護國山〉

●最佳敘事MV

?te壞特〈Ho(l)e〉

夢芝林有限公司 / 製作- Haoyan of America

HUSH〈成人〉

相信音樂國際股份有限公司 / 製作- 相信音樂國際股份有限公司

MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉

滾石國際音樂股份有限公司/本色股份有限公司 / 製作- 滾石國際音樂股份有限公司

持修〈沒有我的那個宇宙〉

野聲音娛樂有限公司 / 製作- 謝了帛影像有限公司

楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰

亞神音樂娛樂股份有限公司 / 製作- 史蓓思吧股份有限公司

老王樂隊〈春天不如預期〉

壞鄰居有限公司 / 製作- 品佳電影有限公司

陳奕迅〈盲婚啞嫁〉

環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 非末傳播有限公司/易思音樂

●年度最佳MV

陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉

何樂音樂有限公司 / 製作- 大樂音樂有限公司

?te壞特〈Ho(l)e〉

夢芝林有限公司 / 製作- Haoyan of America

MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉

滾石國際音樂股份有限公司/本色股份有限公司 / 製作- 滾石國際音樂股份有限公司

閃靈〈護國山〉

風潮音樂國際股份有限公司/衝組創玩有限公司 / 製作- LUCKYSPARKS

田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉

何樂音樂有限公司 / 製作- TypeX Creative

陳奕迅〈社交恐懼癌〉

環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 密能有限公司/易思音樂

王心凌〈Bite Back〉

天晴娛樂有限公司 / 製作- 仙草影像

邵大倫〈變身 HENSHIN〉

耐家賀事業有限公司 / 製作- 耐家賀事業有限公司/飛撲視覺工作室

陳奕迅〈塵大師〉

環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 傑作/易思音樂

SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎?〉

任意門娛樂股份有限公司 / 製作- 慣性頭痛影像工作室

