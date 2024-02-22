梁朝偉憑陳奕迅〈社交恐懼癌〉殺入金狼獎 撼吳慷仁蔡思韵袁澧林
第1屆金狼獎由艾怡良、攜手演出短片公布入圍名單，最佳年度MV、演唱表演獎競爭格外激烈，而最佳演員獎入圍名單不只有朱軒洋、陳奕迅、梁朝偉等人，還有金馬影帝吳慷仁、金鐘視帝薛仕凌等等，屆時勢必是一場激戰。
最佳年度MV入圍者包含陳珊妮「你要去哪裡 ver.20240113」、壞特?te「Ho(l)e」、 田馥甄「乘著無人光影的遠行」、MC HotDog熱狗「她的眼光」、 閃靈「護國山」、陳奕迅「社交恐懼癌」、王心凌「Bite Back」、邵大倫「變身 HENSHIN」、陳奕迅「塵大師」、SmashRegz（呂士軒、張伍、SJIN）「這樣 合法嗎?」，是競爭最為激烈的獎項。
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最佳演唱表演獎從入圍前就引發高度討論，將由陳奕迅「塵大師」、蔡依林「OH LA LA LA」、楊乃文「墮落」feat.佛跳牆、MC HotDog 熱狗「她的眼光」、李拾壹「假貨症候群」、陳珊妮「捆縛」_「調教 X教條」演唱會Live，被視為是死亡之組。經統計之後，陳奕迅「社交恐懼癌」MV入圍5項、「盲婚啞嫁」MV入圍3項、「塵大師」MV入圍2項，合計10項成為大贏家，卻要自己打自己。
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金狼獎作為台灣第一個MV專屬的頒獎典禮，本屆吸引超過700件作品報名，金狼獎評審長陳奕仁表示：「每個歌手以及導演的作品都大相逕庭，不敢說最終結果不會有遺珠之憾，但我們盡量尋求多樣性和創新性的平衡，並著重挖掘及表彰作品的原創性、視覺表達，以及敘事能力。」頒獎典禮於3月9日登場，典禮實況觀眾可以透過金狼獎官方YT頻道、IG、LINE VOOM關注。
第1屆金狼獎完整入圍名單：
●最佳攝影及燈光設計獎
江民仕 / 江民凱 / 余志祈
楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE
施博鈞 / 劉家豪
鳳小岳〈Soaking in Divine〉
宋秉諭（孤單山姆） / 林宏洋
婁峻碩〈RISE〉
陳逸星
TIAB〈GET DOWN〉
黃子然 / 黃柏源
蘇打綠〈控制狂〉（蘇打綠版）
劉子健 / 劉仲偉
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
●最佳美術設計獎
郭志達
王心凌〈Bite Back〉
廖音喬
閃靈〈護國山〉
黃少築
MC HotDog 熱狗〈大馬戲團〉
吳宜玫
傻子與白痴〈遠慮〉
陳宛滋
華晨宇〈飛行模式〉
文嘉浩
陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
王瀞玉SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎？〉
郭一諾 / 王信超
孫盛希〈INFP〉
●最佳製片獎
吳容宸
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
Haoyan of America / Chia-Lun Chang（張家綸） / Joanna Zhang
?te壞特〈Ho(l)e〉
王祥瑋
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
李光哲
閃靈〈護國山〉
鄭宇璿
田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉
林建南 / 劉進儀
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
王漢聲
王心凌〈Bite Back〉
邵大倫 / 陳慧萍（陳啦啦）
邵大倫〈變身 HENSHIN〉
鄭宇璿
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
●最佳造型設計獎
方綺倫 / 黃郁萍
王心凌〈Bite Back〉
周詩涵（Mina)/ 雅泳 / 徐于筑
麋先生〈天生寂寞〉
施筱柔
陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live
Tungus Chan / 邱亞歷/ 何翰聰（Johnny Ho)
蔡依林〈OH LA LA LA〉
邱念
傻子與白痴〈遠慮〉
周詩涵（Mina） / 高若瑄
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN) 〈這樣合法嗎？〉
●最佳剪輯獎
Haoyan of America
?te壞特〈Ho(l)e〉
談宗藩
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
邱美惠
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉江民仕
楊乃文〈A Dream of Bonnie and Clyde〉 feat. JADE
王大其
閃靈〈護國山〉
陳威旻
TIAB〈GET DOWN〉
曾慶治（Milk Tsang）
百合花〈出來〉
●最佳視覺特效獎
陳家和 / 苗天雨
王心凌〈Bite Back〉
談宗藩 / 林浩翔
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
胡其彰 / 葉梓華
TIAB〈GET DOWN〉
莊水 / 王伯彰
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈誰幹的？〉Ft. BRADD
施譯棋（YEECHI）
聲子蟲〈印象派〉
李達峰（ArchieTAT）/ 陳子揚
李拾壹〈假貨症候群〉
徐德寰 / 徐德宇
邵大倫〈變身 HENSHIN〉
●最佳演員獎
羅北安 / 薛仕凌
HUSH〈成人〉
陳奕迅 / 梁朝偉
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
朱軒洋 / 袁澧林
楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰
陳奕迅 / 蔡思韵 / 陳紫萱 / 吳肇軒
陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
鳳小岳
鳳小岳〈風車〉
吳慷仁 / 蔡亘晏(爆花)
原子邦妮〈給我一杯快樂水〉
●最佳演唱表演獎
陳奕迅
陳奕迅〈塵大師〉
蔡依林
蔡依林〈OH LA LA LA〉
楊乃文
楊乃文〈墮落〉feat. 佛跳牆
MC HotDog 熱狗
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
李拾壹
李拾壹〈假貨症候群〉
陳珊妮
陳珊妮〈捆縛〉_〈調教X教條〉演唱會 Live
●最佳導演獎
張傑邦
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
Haoyan of America
?te壞特〈Ho(l)e〉
談宗藩
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
陳奕仁
王心凌〈Bite Back〉
陳家信（提摩西）
傻子與白痴〈遠慮〉
洪博德
閃靈〈護國山〉
●最佳敘事MV
?te壞特〈Ho(l)e〉
夢芝林有限公司 / 製作- Haoyan of America
HUSH〈成人〉
相信音樂國際股份有限公司 / 製作- 相信音樂國際股份有限公司
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
滾石國際音樂股份有限公司/本色股份有限公司 / 製作- 滾石國際音樂股份有限公司
持修〈沒有我的那個宇宙〉
野聲音娛樂有限公司 / 製作- 謝了帛影像有限公司
楊乃文〈說不出口〉 feat. 伍佰
亞神音樂娛樂股份有限公司 / 製作- 史蓓思吧股份有限公司
老王樂隊〈春天不如預期〉
壞鄰居有限公司 / 製作- 品佳電影有限公司
陳奕迅〈盲婚啞嫁〉
環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 非末傳播有限公司/易思音樂
●年度最佳MV
陳珊妮〈你要去哪裡 ver.20240113〉
何樂音樂有限公司 / 製作- 大樂音樂有限公司
?te壞特〈Ho(l)e〉
夢芝林有限公司 / 製作- Haoyan of America
MC HotDog 熱狗〈她的眼光〉
滾石國際音樂股份有限公司/本色股份有限公司 / 製作- 滾石國際音樂股份有限公司
閃靈〈護國山〉
風潮音樂國際股份有限公司/衝組創玩有限公司 / 製作- LUCKYSPARKS
田馥甄〈乘著無人光影的遠行〉
何樂音樂有限公司 / 製作- TypeX Creative
陳奕迅〈社交恐懼癌〉
環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 密能有限公司/易思音樂
王心凌〈Bite Back〉
天晴娛樂有限公司 / 製作- 仙草影像
邵大倫〈變身 HENSHIN〉
耐家賀事業有限公司 / 製作- 耐家賀事業有限公司/飛撲視覺工作室
陳奕迅〈塵大師〉
環球國際唱片股份有限公司/易思音樂 / 製作- 傑作/易思音樂
SmashRegz (呂士軒、張伍、SJIN)〈這樣合法嗎？〉
任意門娛樂股份有限公司 / 製作- 慣性頭痛影像工作室
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