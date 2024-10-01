來自地獄的法官｜5大賣點懶人包　朴信惠顛覆形象金宰永演暖男警

Disney+ 熱播中的奇幻律政韓劇《來自地獄的法官》首播在韓國締造9.3%的超高收視，成為同時段的收視冠軍。在劇中我們可以看見過往以甜美鄰家樣貌示人的朴信惠，變成被惡魔附身的法官，不但會施展手段心計，還會對罪犯下狠手，可說是又嗆又爽。



而男主角金宰永飾演的重案組刑警，則是個性溫柔細膩又有正義感，但似乎藏著某種秘密，令觀眾期待後續發展。

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《來自地獄的法官》賣點1：朴信惠形象反轉

如果是常看韓劇的觀眾，應該對朴信惠在《皮諾丘》、《Doctors》等作品中比較溫柔樸實、甜美鄰家的形象印象深刻，但《來自地獄的法官》卻讓她來個大反轉，飾演一位意外遭刺身亡的倒霉法官「姜光娜」，死後卻被惡魔附身復活，展現出瘋癲、自戀、殺伐果決的魅力反派，讓觀眾眼睛一亮，搭配劇中面對惡人時暴力又血腥的模樣，讓粉絲們都相當期待「惡女版」朴信惠繼續展現不同火花。

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《來自地獄的法官》賣點2：金宰永「暗藏秘密」的暖男警

《月水金火木土》展現高冷形象的金宰永，這回在《來自地獄的法官》變成一位心中充滿正義的暖男警察「韓多溫」，一開始他就因為逮補權貴之子被告上法庭，好在遇上朴信惠飾演的惡魔法官，讓他成功獲判無罪，兩人也因此結下不解之緣。不過這個角色當然沒這麼簡單，在第二集就揭露他其實暗藏著黑暗的祕密。

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《來自地獄的法官》賣點3：下凡歷劫「惡魔法官」

劇中一開始我們就看到《Sky Castle》潑辣女王吳娜拉特別客串的地獄審判官「朱斯提提亞」，因為草率處理了姜光娜的靈魂而受到懲罰，必須「下凡歷劫」一年，把十個惡人送下地獄，才能返回地獄繼續擔任判官。剛來到人間的她，讓原本的姜光娜性情大變，還因為宣稱自己是惡魔被當成神經病，卻也展現出狠辣本質，高跟鞋踩手指、鐵鎚打斷腿、惡魔匕首見惡人就捅，爽度讓觀眾大呼過癮。

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《來自地獄的法官》賣點4：直戳司法議題

雖然本劇看似懲奸除惡的復仇爽劇，但也是有透過劇情反映一些司法議題，尤其是透過案件帶出一些長受爭議的地方，像是家暴者威脅被害人簽聲明書，即使被關，也沒多久就會被放出來，無論是懲罰力度和預防再犯的作為，都讓觀眾在觀感上覺得不夠。所以劇情透過姜光娜展現「惡人自有天收」的時候，才會大快人心。

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《來自地獄的法官》賣點5：懸疑反轉

除了律政的主軸，《來自地獄的法官》也展現了一些懸疑的元素，像是姜光娜為何會遇襲身亡、在附身之前為何會被送到虛假地獄，找到「十個惡人」的條線又會怎麼達成？此外刑警韓多溫似乎也有自己的秘密，他在酒後透露曾經殺過三個人，並且無法得到原諒，而姜光娜也見獵心喜相將他送下地獄，開播就來個大反轉，讓人欲罷不能。

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