正港分局｜10個隱藏彩蛋盤點「這一幕致敬鬼家人」車牌海報藏細節

許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐主演的台劇《正港分局》，總共6集，8月22日Netflix全集獨家上線，講述刑警「吳明翰」銷假上班後歸隊，就遇上疑點重重的命案，只得與有勇有謀的新任小隊長「林子晴」聯手辦案，兩人與正港分局小隊員尋線到獄中拜訪一名惡名昭彰殺人案的犯罪推理喜劇，爆米花小姐特別整理「Netflix影集《正港分局》10個隱藏彩蛋細節」，妞妞們有發現嗎？



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Netflix《正港分局》彩蛋細節1.吳明翰員警編號

吳明翰的員警編號「59487」，就是諧音的「我就是北七」（意即白痴）！

Netflix《正港分局》彩蛋細節2.恆丘鎮

「成語連環殺人事件」發生在恆丘鎮，爆米花小姐嚴重懷疑就是諧音的「很秋」（意即囂張」）！

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Netflix《正港分局》彩蛋細節3.程百祥

第一個死者是大樓的保全「程百祥」，死於錯別字成語「鳳毛鱗角（鳳毛麟角）」，這個「程百祥」莫非是意旨《木曜4超玩》製作人陳百祥！？

Netflix《正港分局》彩蛋細節4.振豪出版社

國語補教名師黃仙出版的《成語哪有那麼難啦！》，妞妞們有注意到出版社為「振豪出版社」，振豪就是《正港分局》的編劇和導演「殷振豪」！

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Netflix《正港分局》彩蛋細節5.公司統一編號

吳明翰為了瞭解成語殺人事件，很上進到書局買成語參考書，一句「老大，買書可以報公帳嗎？」，可見螢幕上顯示的統編為「87879487」，北七北七就是北七！

Netflix《正港分局》彩蛋細節6.《瑪爾濟斯之歌》

水源外出時穿著臨時的「瑪爾濟斯衣服」，吳明翰馬上唱起年度洗腦犬之歌《瑪爾濟斯之歌》：「大家一起瑪爾濟斯～瑪爾濟斯～瑪爾濟斯～瑪一～瑪二～瑪三～瑪四～瑪爾濟斯，我不是濟斯斯」，妞妞們還記得嗎？

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Netflix《正港分局》彩蛋細節7.巴黎草莓

「要不要吃草莓？你真的不吃喔？這是剛空運過來的『巴黎草莓』耶！」、「什麼巴黎草莓啦！加個『巴黎』比較高級嗎？」小胖拿草莓給局長，致敬的就是馬念先和宇宙人合作的歌曲〈巴黎草莓〉！

Netflix《正港分局》彩蛋細節8.吳明翰車牌

吳明翰車牌「GY-9487」，吳明翰一如往常的「就是北七」，還加了「雞歪」！（笑）

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Netflix《正港分局》彩蛋細節9.對不起啊！老公

吳明翰去找水源，質問他：「要不是這個黃仙，跟女學生的關係這麼混亂，我他媽以為他是個死gay」，下一秒馬上對著天空說：「對不起啊！老公！」呼應《關於我和鬼變成家人的那件事》：「叫死gay還是老公」！

Netflix《正港分局》彩蛋細節10.海報

李淑芬跟蹤謝正達時，背景出現多張海報，許光漢的《想見你》變成《想放手》、編導殷振豪和程偉豪的《當男人戀愛時》，一旁還有員林年度票房總冠軍《豪豪的異想世界》，殷振豪就是員林出身，可以說是「員林之光」！

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