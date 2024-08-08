私藏浪漫10大劇情演員盤點　魏哲鳴張佳寧「辦公室隱婚」演技獲讚

張佳寧、魏哲鳴主演的陸劇《私藏浪漫》，總共32集，7月31日開播，網友：「老魏好帥、「張佳寧演得很好」、「劇情好看不拖」、「寶藏甜劇」、「直接陷入魏哲鳴的顏值」、「兩人之間的偷感很好看」。



有魏哲鳴的現代劇就是甜，爆米花小姐特別整理「陸劇《私藏浪漫》10大劇情演員」！

【圖輯】點圖放大看《私藏浪漫》10大劇情演員懶人包👇👇👇

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陸劇《私藏浪漫》劇情線上看1.辦公室隱婚

改編自輕黯小說《辦公室隱婚》，高中同學「涂筱檸」和「紀昱恒」在「千里緣」相親場所偶遇，一個需要穩定對象和人脈，一個需要滿足母親的期盼，十年後兩條平行線有了結婚的交集，在「你願意和我結婚嗎？」、「我們結婚吧！」後展開生活，陰錯陽擦有了「人前同事、人後夫妻」的雙重關係，在辦公室隱婚的他們攜手收穫愛情和事情的久別重逢故事，看完只能說「好甜」啊！

陸劇《私藏浪漫》劇情線上看2.張佳寧

張佳寧飾演涂筱檸，代瑞銀行派遣櫃檯行員，被派去有「代瑞靈骨塔」之稱的拓展一部支援，在行裡工作三年業績前三，但礙於沒有支援和人脈無法轉正，總是被動地迎接人生，遇到問題就且行且看。剛結束七年戀情的她，急於擺脫愛情事業兩手空空，人生大事就是「相親和轉正」，偶遇長在審美點上的高中同學紀昱恒，全方位無死角把自己失敗的人生在他面前展示一遍！

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陸劇《私藏浪漫》劇情線上看3.魏哲鳴

魏哲鳴飾演紀昱恒，代瑞銀行總行內控合規部，空降到拓展一部當總經理，清北大學畢業高材生，主修企業管理和金融，條件優秀且嚴謹細心。父親在高中逝世，和母親相依為命，雖然個性寡言沉默，但只要開了口就是承諾，會認真一輩子。在他眼中，高中時特別無助和失落時，是涂筱檸給他希望，與「涂筱檸結婚」是他唯一堅定的選擇，每當涂筱檸遇到困難時都會出面解圍！

陸劇《私藏浪漫》劇情線上看4.副CP

《親愛的熱愛的》王真兒飾演「靜姐」饒靜，高級客戶經理8年，人稱「銀行界的鐵娘子、職場女魔頭」，做事情雷厲風行，敢打敢拼，只要她說可以的事情一定可以做成，喜歡踩界但有底線；《暮色心約》周澄奧飾演「小趙哥」趙方剛，高級客戶經理7年半，看起來懶散，但實則工作能力出色又細緻，可以跟客戶打成一片。他們是拓展一部的歡喜冤家，每天都有鬥不完的嘴，兩位「懟」強王者就是天作之合！

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陸劇《私藏浪漫》劇情線上看5.副CP

《裝腔啟示錄》代雲帆飾演齊郁，代瑞銀行行長新招的司機，前男友，先前爸媽讓他回老家發展，他沒有平衡好兩人之間的關係，把感情給搞砸了，回來就是為了挽回凌惟依；《虛顏》柯穎飾演凌惟依，涂筱檸閨蜜，大樓接待人事，自稱是「單身自由女青年」，心裡惦記前男友，但嘴上卻說不吃回頭草，凌惟依在劇裡完全就是「觀眾吃瓜擔當」！

陸劇《私藏浪漫》劇情線上看6.配角群

《卿卿日常》胡可飾演涂母、《喬家的兒女》劉鈞飾演涂父、《看見緣分的少女》許瀟晗飾演唐羽卉、《要久久愛》陸玲飾演紀母，《星漢燦爛·月升滄海》王子睿飾演陸思靖，涂筱檸前男友，海歸留學醫生，原本要在筱檸生日上求婚卻放鳥，想重新追回她！

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陸劇《私藏浪漫》劇情線上看7.番外小漫畫

官博上釋出「番外小漫畫」，第一章《救贖》十年前涂同學為紀同學撐傘，十年後輪到紀先生為涂小姐撐傘；第二章《靠近一點點》十年前是值得紀念的成績排名上下行，十年後是她左他右天生一對的相親照片；第三章《聽者有意》餐桌上紀先生的招牌糖醋肉，湊巧是涂小姐的最愛！？

陸劇《私藏浪漫》劇情線上看8.紀昱恒滿分男友

為了能和涂筱檸關係更進一步，紀昱恒花了超多小心思，先是在相親場所湊成一對，後在涂筱檸前男友出現時挺身而出，當準老婆逃回娘家會跟岳母岳父要人，預告中更出現「在公司我是領導，在家裡你是領導」，完全就是會哄女友的滿分男友，不管十年前還是十年後，紀昱恒都會帶著玫瑰堅定地走向涂筱檸，家昱戶筱CP必須鎖死！

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陸劇《私藏浪漫》劇情線上看9.人間清醒名台詞

「25歲以後總覺得時間過得飛快，我兜兜轉轉依舊一無所有」、「我今年27了，已經沒有20歲的意氣風發和試錯的機會」、「職場哪有什麼親愛的，我這樣一個隨時都能被丟棄的小卒，自救的方法只有努力」、「公平是法院給你的，職場給不了你」、「只要起點夠低，幸福感就高」、「凡是你得往前看，你一直往後看，就經常面對失去，但是往前看的話，就會有很多不一樣的收穫」，人間清醒名台詞！

陸劇《私藏浪漫》劇情線上看10.原聲帶

金潤吉演唱主題曲〈私藏〉、都智文獻唱片頭曲〈獨家銘刻〉、趙貝爾帶來片尾曲〈私藏擁有〉，插曲有汪晨蕊〈時間會治癒一切〉、邢琛〈下一秒值得期待〉！

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