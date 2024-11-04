曾遭內地打壓5年「禁拍期間揚威國際」陸禁片名導殺入金馬爭3大獎

大陸的禁片導演婁燁，於2018年以電影《風中有朵雨做的雲》入圍金馬最佳導演獎，當年因遇上金馬獎主權事件，讓一直以來只要有作品都會前來金馬的他，時隔了6年終於帶著新片《一部未完成的電影》才能再度來到金馬獎，並獲最佳劇情片與最佳導演等3項提名。《TVBS新聞網》也特別為讀者整理了導演婁燁的人物介紹。



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出生於上海的婁燁，1989年於於北京電影學院畢業後，直到2000年第三部劇情長片《蘇州河》才讓他正式成名，而該片也讓當時初出茅廬的影后周迅揚名國際，但因《蘇州河》的劇情探討大陸殘敗不堪的都市興衰，加上該片未送審即參與國際影展，也讓婁燁被大陸當局禁拍電影兩年。

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雖然該片開啟了婁燁的禁片開端，但卻他有了征戰國際旅程，他先是以章子怡合作《紫蝴蝶》闖進康城影展主競賽，接著成名作《頤和園》同樣進入了康城影展主競賽，但卻讓他再度被大陸當局禁拍片5年。而婁燁在遭禁期間偷拍出了《春風沈醉的夜晚》，獲康城影展最佳編劇獎。2012年拍攝的作品《浮城謎事》成為他在大陸正式上映的首部電影，該片當年入圍金馬是7項大獎，最後僅拿下最佳新演員及原創電影音樂獎。

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但真正讓婁燁在金馬殿堂大放異彩的作品，是他在2014年以盲人按摩店為視角，探討情慾與愛情幽微的《推拿》，該片在當年拿下金馬最佳劇情片，等6項大獎，但唯獨最佳導演獎仍望其項背。而後婁燁又在2018年以電影《風中有朵雨做的雲》扣關金馬最佳導演獎，同樣無緣獎座。

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而今年婁燁帶來了全新的作品《一部未完成的電影》，該片今年先是受邀在他熟悉的康城影展進行特別放映，最後出現在今年的金馬入圍名單中，影片從硬碟中的一部未完成的電影為起點，探討新舊往昔的差距，並加進了擾亂全球的新冠疫情，試著以自己的視角，利用片中片的方式描繪小人物在疫情下失去自由的傷痛，包含人生、日常，甚至是電影。這樣的概念與拍攝手法，如果能讓婁燁拿下生涯第一座金馬最佳導演的肯定，相信會是對他來說，最美好的結局吧！第61屆金馬獎頒獎典禮，將於11月23日在台北流行音樂中心揭獎。

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