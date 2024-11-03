「男星英年早逝」震驚娛樂圈 遺體照曝光「肢體殘缺」瘋傳遭虐殺
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
內地男星喬任梁在2016年9月過世，得年28歲，震驚演藝圈。
如今他都已過世8年後，卻有網友瘋傳他的遺體照，並指他是遭凌虐致死，因此遺體缺手、肚子凹陷，傳言讓喬任梁父母不堪其擾，直呼根本是二度傷害。
點圖放大瀏覽涉事照片（慎入）：
+16
女星陳喬恩是他的好友，忍不住為好友悲痛發聲。她在微博發文：
謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在。
認為惡毒謠言已對於心碎家人造成嚴重傷害，實在太過於殘忍。
大陸微博日前熱搜冠軍竟然是「喬任梁真正死因」，甚至還有網友殘忍公開遺體照，稱喬任梁並非輕生，而是遭凌虐致死，所以遺體缺手、肚子凹陷，嗜血內容令人震撼。
喬任梁父母則難過表示：
遺體照片無疑是對我們二次傷害。
儘管他們不想回憶，但卻逼得他們不得不回憶。
爸媽也強調：
喬寶確確實實是抑鬱症走的。
他們當時覺得喬任梁的手很腫，所以請工作人員把手蓋在花裡。
至於肚子凹陷是因為他本來就很瘦，去世後腸胃也會清空，才會凹下去，請求大家還給他們安靜的生活。
【延伸閱讀】美女網紅疑遭閨蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜 家屬已付贖金
點圖放大瀏覽：
+18
延伸閱讀：飯圈危機｜粉絲們也要鬥智鬥力 揭秘那些為了捧紅偶像的宮鬥招數
點圖放大閱讀▼▼▼
+34
Liam Payne離逝一日 超模女友首度發聲 文末「3個數字」表心痛神劇國寶級演員「家中逝世」享壽76歲 生前疾病纏身須靠輪椅代步56歲癌逝男星與「曾志偉前妻」有段情 相差12歲姐弟戀曾轟動全台資深藝人不敵肺腺癌56歲病逝 曾做電療化療65次 太辛苦心酸求死男星猝逝4年圈中摯友至今仍未忘 結婚拜山向亡友報喜：依然想你
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】