「男星英年早逝」震驚娛樂圈　遺體照曝光「肢體殘缺」瘋傳遭虐殺

內地男星喬任梁在2016年9月過世，得年28歲，震驚演藝圈。



如今他都已過世8年後，卻有網友瘋傳他的遺體照，並指他是遭凌虐致死，因此遺體缺手、肚子凹陷，傳言讓喬任梁父母不堪其擾，直呼根本是二度傷害。

近日喬任梁遺體照瘋傳，有指他是遭凌虐致死。（微博截圖）

點圖放大瀏覽涉事照片（慎入）：

+ 16

女星陳喬恩是他的好友，忍不住為好友悲痛發聲。她在微博發文：

謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在。

認為惡毒謠言已對於心碎家人造成嚴重傷害，實在太過於殘忍。

女星陳喬恩是他的好友，忍不住為好友悲痛發聲。（微博＠陳喬恩）

大陸微博日前熱搜冠軍竟然是「喬任梁真正死因」，甚至還有網友殘忍公開遺體照，稱喬任梁並非輕生，而是遭凌虐致死，所以遺體缺手、肚子凹陷，嗜血內容令人震撼。

喬任梁父母則難過表示：

遺體照片無疑是對我們二次傷害。

儘管他們不想回憶，但卻逼得他們不得不回憶。

爸媽也強調：

喬寶確確實實是抑鬱症走的。

他們當時覺得喬任梁的手很腫，所以請工作人員把手蓋在花裡。

至於肚子凹陷是因為他本來就很瘦，去世後腸胃也會清空，才會凹下去，請求大家還給他們安靜的生活。

【延伸閱讀】美女網紅疑遭閨蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜 家屬已付贖金

【延伸閱讀】美女網紅疑遭閨蜜賣去菲律賓！失蹤3個月生死未卜 家屬已付贖金

點圖放大瀏覽：

+ 18

延伸閱讀：飯圈危機｜粉絲們也要鬥智鬥力 揭秘那些為了捧紅偶像的宮鬥招數

延伸閱讀：飯圈危機｜粉絲們也要鬥智鬥力 揭秘那些為了捧紅偶像的宮鬥招數

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 34

延伸閱讀：

「妻女遭偷拍」二宮和也罕動怒 發長文宣告暫退社群

「I級」女神參戰！東洋乳神為「TSE學服祭」獻出第一次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】